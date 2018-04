GNW-News: ADVA und BringCom zeigen virtualisierte uCPE mit ONAP-Orchestrierung

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Athen, Griechenland. 24. April 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass das

Unternehmen in einer branchenweit ersten MEF-Vorführung sogenannte Service-

Chains, die von der Open Network Automation Platform (ONAP) koordiniert werden,

auf seiner Virtualisierungsplattform Ensemble Connector hosten wird. Diese

einzigartige Vorführung, die von BringCom auf dem MEF Member Meeting dieser

Woche in Athen, Griechenland, durchgeführt wird, bringt die Cloud näher an das

Netz der Endkunden und ebnet den Weg für mehr Effizienz, Flexibilität und

Vielfalt von Cloud-Diensten. Die Vorführung zeigt die Einrichtung

virtualisierter MEF 3.0 E-Line-Dienste mittels ONAP und Ensemble Connector auf

einer uCPE-Plattform (universal Customer Premise Equipment - universeller

Netzabschluss). Im Mittelpunkt der Vorführung steht die Interoperabilität der

hochskalierbaren und leistungsstarken Virtualisierungsplattform von ADVA, die

auf dem ADVA FSP 150 ProVMi-Hosting-Server läuft. Der Lösungsintegrator

Datavision spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle.

"Mit dieser Vorführung zeigen wir, wie wertvoll ONAP für Service Provider ist,

die hoch-performante, virtuelle Umgebungen aufbauen wollen. Zusammen mit dem

ADVA Ensemble-Team öffnen wir die Tür zu einer neuen Welt von Effizienz und

Kontrolle für schnelle Service-Innovationen", sagte Fabrice Langreney, Präsident

und CEO, BringCom. "Wir bei BringCom haben uns der MEF 3.0-Vision für die

Transformation von Ethernet-Diensten verpflichtet. Wir sind bestrebt, die

Virtualisierung dieser Angebote zu übernehmen, da wir unser globales Netz

ausbauen und auf virtualisierte Dienste erweitern möchten. Später in diesem Jahr

planen wir zum Beispiel, die hier gezeigte Umgebung auf unser Netz in Uganda zu

migrieren. Auch andere Kunden und Partner können viel mehr Auswahl und eine

beschleunigte Bereitstellung erwarten, wenn wir Lösungen einsetzen, die

virtualisierte und verteilte Cloud-Technologie nutzen."

Die MEF-Vorführung ist ein wichtiger Schritt, um mehr Unternehmen den Zugriff

auf agile, kosteneffiziente Software-basierte Dienste zu ermöglichen. Die Lösung

zeigt eine verteilte Cloud-Bereitstellung mit zwei Unternehmensstandorten, die

über einen BringCom-Standort mittels einer E-Line-Datenübertragung verbunden

sind. An jedem Unternehmensstandort wird eine Ubuntu-Firewall als virtuelle

Netzwerkfunktion (Virtual Network Function, VNF) bereitgestellt. Die Service-

Chain wird von ONAP verwaltet und auf Ensemble Connector mit integriertem

OpenStack gehostet. Die Vorführung zeigt, wie Ensemble Connector, die mehrfach

ausgezeichnete Open-Software-Lösung von ADVA, für das Hosting von VNFs

verschiedener Hersteller nahtlos mit ONAP zusammenarbeitet. Ensemble Connector

bringt bereits heute die neue Welt der Automatisierung und Virtualisierung zu

wichtigen Kunden auf der ganzen Welt. Zu diesen zählt unter anderem auch der

weltweite Netzbetreiber Verizon, der die Plattform in seiner uCPE-Lösung zur

Bereitstellung von Virtual Network Services nutzt.

"Diese Vorführung ist ein wichtiger Meilenstein, und die daraus resultierenden

Möglichkeiten sind enorm. Wir zeigen, wie ONAP die Telekommunikationslandschaft

verändern wird und dabei unsere Connector-Lösung in den Mittelpunkt rückt .

Unsere Technologie und unser Serviceteam tragen dazu bei, die für eine wirklich

offene und automatische Bereitstellung von Diensten erforderliche Effizienz und

Interoperabilität zu gewährleisten", sagte Chris Swan, General Manager, Ensemble

Division, ADVA. "Der Schlüssel zu diesem Showcase ist die Fähigkeit unseres

Ensemble Connectors, eine Ethernet-Verbindung mit beschleunigter Software-

Datenebene und integriertem Cloud-Hosting herzustellen. Unser Connector

funktioniert als Betriebssystem für das Netz und kann effizient Ketten von

Diensten (Service Chains) hosten, die man ganz nach Wunsch aus virtuellen

Netzfunktionen unserer Partner unseres umfangreichen Harmony Ecosystems

zusammenstellen kann. Wir sind stolz, eine tragende Rolle bei der Entwicklung

von BringCom für ein Cloud-fähiges Netz zu spielen und freuen uns auf ihre

Expansion in Afrika und auf der ganzen Welt."

Weitere Informationen zu Ensemble Connector finden Sie in diesem Video:

https://youtu.be/pCmZV7mxDRc.

Über ADVA Optical Networking:

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über BringCom Incorporated

BringCom Incorporated mit Hauptsitz in Sterling, VA, USA, hat pan-afrikanische

Ethernet- und MPLS-Netze mit eigenen regionalen Standorten in Los Angeles,

Washington DC, London, Dschibuti, Nairobi, Kampala und Lagos aufgebaut. BringCom

bietet seit 1992 internationale Telekommunikationsdienste und Netzanbindung für

Unternehmen und Regierungskunden in den USA, der Karibik, Afrika und dem Nahen

Osten an. Es bietet sichere und zuverlässige Ethernet-, MPLS-, IPLC- und DIA-

Dienste für die WAN- und SD-WAN-Konnektivität von Unternehmen. Für weitere

Informationen, besuchen Sie bitte: www.bringcom.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com