GNW-News: ADVA und Amartus zeigen automatisiertes Service Lifecycle Management mit MEF 3.0-Architektur

ADVA und Amartus zeigen automatisiertes Service Lifecycle Management mit MEF 3.0-Architektur

ADVA Optical Networking SE /

ADVA und Amartus zeigen automatisiertes Service Lifecycle Management mit MEF

3.0-Architektur

Vorführung auf Basis von ADVA Pro-Vision(®) weist den Weg zu Prozessoptimierung

und beschleunigter Serviceaktivierung

Paris, Frankreich. 10. April 2018. ADVA (FSE: ADV) gab heute bekannt, dass das

Unternehmen zusammen mit Amartus im Rahmen einer gemeinsamen Vorführung zeigt,

wie Telekommunikationsdienstleister ihre Services innerhalb von Minuten statt

Wochen aktivieren und modifizieren können. Die Vorführung (Proof of Concept,

PoC) unterstreicht den Wert der Presto NRP-Schnittstelle (Network Resources

Provisioning) des MEF (Metro Ethernet Forum) und setzt programmierbare

Schnittstellen zur Automatisierung von Lifecycle Service Orchestration (LSO)

ein. Unter dem Titel "Making end-to-end service lifecycle management real with

MEF's LSO Presto API" unterstreicht die Vorführung die Bedeutung dynamischer,

automatisierter Dienste für die Umsetzung der MEF 3.0 Vision zur Transformation

von Kommunikationsnetzen. Unter Verwendung der Lösung ADVA Pro-Vision(®) wird

gezeigt, wie offene und standardisierte APIs den Integrationsaufwand für Multi-

Vendor-Komponenten eliminieren und somit die Investitions- und Betriebsausgaben

spürbar senken. Teilnehmer an der MPLS+SDN+NFV WORLD Konferenz in Paris können

ADVA vom 10.-13. April am Messestand 401 besuchen und sich selbst vom PoC

überzeugen.

"ADVA und MEF verbindet der Glaube an dynamische Serviceaktivierung für

unterschiedliche Technologiehersteller und -segmente. Deshalb haben wir

unverzüglich damit begonnen, das revolutionäre MEF 3.0-Framework umzusetzen und

bei diesem wichtigen PoC mit Amartus zusammenzuarbeiten. In dieser Woche

demonstrieren wir, dass es heute schon möglich ist, sich von den Einschränkungen

statischer Datenübertragung zu lösen und die Serviceaktivierung mittels

verfügbarer Technologie wie unserer FSP-Network-Management-Suite radikal zu

beschleunigen", so Ulrich Kohn, Director of Technical Marketing bei ADVA. "Mit

dieser gemeinschaftlichen Vorführung beweisen wir, dass Serviceanbieter mithilfe

von MEF-standardisierten Schnittstellen die Netzintegration vereinfachen,

Betriebsabläufe optimieren und die immer anspruchsvolleren Anforderungen an die

Serviceaktivierung in cloudbasierten Netzen erfüllen können. Durch die Nutzung

von SDN-Technologie (Software-Defined Networking) auf Basis offener Standards

kann die Bereitstellung, welche zuvor 60 Tage in Anspruch nahm, nun in nur 60

Sekunden erfolgen."

Bestandteil des gemeinsamen PoC sind Edge-Rechenknoten, die mit ADVAs Domain-

Management-Lösung Pro-Vision(®) gesteuert werden. Hinzu kommt eine Presto NRP

Northbound-API, die gemeinsam von Amartus und ADVA entwickelt wurde und mit

einer Service-Orchestration-Plattform verbunden ist. Dies ist ein wesentlicher

Schritt hin zu agilen, sicheren und orchestrierten Diensten zur

Datenübertragung, die mit verschiedenen Anbietern und Technologiesparten

kompatibel sind. Mit der Unterstützung des neuen MEF 3.0-Standards unterstreicht

die Vorführung, wie wichtig es ist, proprietäre, vertikal integrierte Lösungen

zu minimieren. Gleichzeitig werden die Vorteile offener API-Initiativen

herausgestellt, die einen auf den Servicelebenszyklus fokussierten,

gesamtheitlichen Ansatz ermöglichen. Die Vorführung zeigt außerdem, wie

programmierbare Schnittstellen automatisiertes Management ermöglichen. Damit

können Serviceanbieter innerhalb kürzester Zeit sowohl neue Anwendungen

bereitstellen, also auch die Qualität ihrer Telekommunikationsdienste verbessern

und sich dadurch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil auf dem

Netzbetreibermarkt verschaffen."

"Wir sind stolz und freuen uns darauf, mit ADVA bei diesem elementar wichtigen

PoC gemeinsame Sache zu machen. Gemeinsam weisen wir der Branche den Weg zu

agilen, automatisierten Cloud-Services. Es geht insbesondere darum,

zeitaufwändigen manuellen Integrationsmaßnahmen ein Ende zu setzen und

Innovation durch offene, standardbasierte APIs zu beschleunigen", so Liam

Twomey, VP of Sales and Marketing, Amartus. "Wir zeigen, wie weit diese

Technologie bereits gereift ist und eröffnen damit Serviceanbietern eine Welt

voller neuer Möglichkeiten. Das Herzstück des PoC ist der ganzheitliche Ansatz

von MEF 3.0 für Lebenszyklusorchestrierung. Statt kurzsichtigen Bottom-up-

Strategien, die andere Systeme in die Sackgasse führen, optimiert dieser Ansatz

die Nutzung von Netzressourcen, ermöglicht eine effizientere Integration

unterschiedlicher Technologien und verkürzt den Weg zu neuen Umsatzquellen."

Weitere Informationen zum PoC finden Sie in diesen Folien: http://adva.li/mef-

presto-poc.

Über ADVA Optical Networking:

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über Amartus

Amartus ist ein Unternehmen für Softwareentwicklung und -integration, das auf

Netzwerk- und Cloud-Automatisierung spezialisiert ist. Wir treiben Innovationen

im Bereich Networking voran und helfen Softwareanbietern, Herstellern von

Netzwerktechnik und Service Providern, Netzwerke schneller zu transformieren,

selbst entwickelte Lösungen einzubinden und die einzigartigen Möglichkeiten der

Cloud auszuschöpfen. Unsere Experten unterstützen Unternehmen auf ihrem Weg zu

Netz-Virtualisierung und -Optimierung und helfen ihnen bei der Erweiterung von

Netzwerk- und Cloud-Management-Lösungen sowie beim effektiven Einsatz modernster

Technologien. Weitere Informationen zu unseren Services erhalten Sie unter

www.amartus.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com