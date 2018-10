GNW-News: ADVA übernimmt in der TIP-Projektgruppe ,Disaggregated Cell Site Gateway' die Entwicklung einer kommerziellen Gesamtlösung

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

ADVA übernimmt in der TIP-Projektgruppe ,Disaggregated Cell Site Gateway' die Entwicklung einer kommerziellen Gesamtlösung

ADVA Optical Networking SE /

ADVA übernimmt in der TIP-Projektgruppe ,Disaggregated Cell Site Gateway' die

Entwicklung einer kommerziellen Gesamtlösung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Das neue Angebot kommt genau rechtzeitig für Mobilfunkbetreiber, um die Chancen

von 5G zu nutzen

London, Großbritannien. 16. Oktober 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute die

Entwicklung einer kommerziellen Gesamtlösung bekannt, mit der die

Projektgruppe "Disaggregated Cell Site Gateway" (DCSG) des Telecom Infra

Projects (TIP) unterstützt werden soll. Die neue Lösung wird ein eingehend

getestetes und vollständig integriertes Whitebox-Gateway sowie ein umfassendes

Paket von Installations-, Inbetriebnahme- und Monitoring-Services umfassen.

Diese Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Mobilfunkbetreiber aktiv nach

kostengünstigen Gateways für Mobilfunkstandorte (Cell Sites) suchen, um den groß

angelegten Rollout von 5G-Diensten zu unterstützen. Die Gesamtlösung wird

voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 kommerziell verfügbar sein.

"Was wir heute ankündigen, wird Mobilfunkbetreibern eine unkomplizierte,

vollumfängliche Lösung für ein elementares Problem bieten, dem sie sich bei

ihren 5G-Rollouts gegenübersehen: Wie können sie möglichst kosteneffizient

Hunderttausende Gateways für Mobilfunkstandorte implementieren, um den hohen

Kapazitätsanforderungen von 5G gerecht zu werden?", so Niall Robinson, VP Global

Business Development bei ADVA. "Wir helfen der DCSG-Gruppe, weiter voranzukommen

und schnell eine Lösung auf den Markt zu bringen, die ein echtes Problem für

Betreiber in aller Welt beheben kann. Was uns hier von anderen unterscheidet,

ist unser bisheriger Erfolg im TIP-Umfeld. Wir wissen, was es bedeutet, eine

Idee vom ersten Entwurf bis zur Umsetzung zu begleiten, und das werden wir auch

in diesem Fall wieder tun."

Die DCSG-Lösung ist das zweite kommerzielle Angebot, das ADVA für TIP

entwickelt. Die erste Lösung baute ADVA auf dem offenen, verteilten Voyager-

System für die Projektgruppe ,Open Optical Packet Transport' auf. In weniger als

zwei Jahren haben wir den Schritt vom ersten Entwurf bis zu einer vollständigen

kommerziellen Lösung gemeistert. Wie beim Produkt Voyager wird ADVA bei der

Entwicklung des Cell Site Gateways eng mit Partnern zusammenarbeiten. Momentan

leistet Edgecore wichtige Unterstützung bei der Gestaltung und Fertigung der

Hardware als Bestandteil der integrierten Lösung von ADVA, die in Kombination

mit den begleitenden Services eine offene, aber dennoch zusammenhängende Lösung

für Mobilfunkstandorte bereitstellen wird.

"Was wir derzeit mit dem Team von ADVA entwickeln, könnte eine ganz neuen Art

von Cell Site Gateways hervorbringen", so Luis Martin Garcia, Co-Chair der DCSG-

Projektgruppe des TIP und Manager, Network Technologies, Facebook. "Wenn wir ein

geschlossenes proprietäres System durch eine offene, verteilte und

anbieterunabhängige Infrastruktur ersetzen, erhalten Mobilfunkbetreiber die

Möglichkeit, die Effizienz ihrer Netze zu erhöhen."

"Angesichts des steigenden Bandbreitenbedarfs und des anstehenden Rollouts von

5G-Diensten eignen sich Mobilfunknetze optimal für die Implementierung

leistungsfähiger, verteilter und offener Netzelemente, die nachweislich zur

Kostenreduzierung und zur Erhöhung der Flexibilität in den Telekommunikations-

und Rechenzentrumsnetzen unserer Kunden beitragen", kommentiert Mark Basham, VP

Business Development, EMEA, Edgecore Networks. "Um die Anforderungen einer

offenen Infrastruktur für Mobilfunkstandorte zu erfüllen, arbeitet Edgecore eng

mit der DCSG-Gruppe des TIP, den führenden Betreibern in Europa und ADVA

zusammen. Wir freuen uns, das Edgecore Cell Site Gateway im Einklang mit den

Spezifikationen der TIP-Gruppe DCSG zu entwickeln, und können es kaum erwarten,

das Produkt auf den Markt zu bringen und auch künftig an der Seite von ADVA

Komplettlösungen für Mobilfunkbetreiber zu entwickeln."

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

http://www.advaoptical.com