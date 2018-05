GNW-News: ADVA schützt die Cloud mit der branchenweit ersten virtualisierten Verschlüsselungslösung

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

ConnectGuard(TM) Cloud und Ensemble Connector sorgen mit Zero Touch Provisioning

für Informationssicherheit auf militärischem Niveau

München, Deutschland. 15. Mai 2018. Mit der Einführung seiner ConnectGuard(TM)-

Cloud-Technologie hat ADVA heute einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die neue

Lösung, die in Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen eine virtualisierte

Verschlüsselungsfunktion ermöglicht, ist branchenweit die erste ihrer Art. Für

Diensteanbieter und Unternehmen, die teure und unflexible, gerätebasierte

Lösungen mit Schwerpunkt IPSec als nicht mehr zeitgemäß erachten, stellt die

Software einen entscheidenden Durchbruch dar. Die Verschlüsselungsfunktion mit

militärischer Informationssicherheit von ConnectGuard(TM) Cloud baut auf dem

preisgekrönten Ensemble Connector auf und lässt sich auf beliebigen COTS-Servern

bzw. in Public-Cloud-Infrastrukturen installieren. Außerdem kann mit den Zero-

Touch-Provisioning-Funktionen von Ensemble Connector in Minutenschnelle sichere

Cloud-Verbindungen auf Tausenden von Endgeräten bereitgestellt werden.

"Seit über zwei Jahrzehnten dreht sich bei uns alles um den Schutz der Daten

unserer Kunden. Unser Team sorgt dafür, dass ihre Daten sicher sind, egal wo im

Netz sie sich befinden", berichtet Christoph Glingener, CTO und COO von ADVA.

"Aus diesem Grund stellt der heutige Tag einen wichtigen Durchbruch dar. Wir

haben unser ConnectGuard(TM)-Portfolio so erweitert, dass neben Glasfaser- und

Ethernet-Datenverkehr auch die Cloud geschützt wird. Mit unseren

ConnectGuard(TM)-Lösungen schützen wir Daten auf den Netzebenen 1, 2, 3 und 4.

Das macht unser Angebot branchenweit einzigartig. Bei Verwendung von

ConnectGuard(TM) Cloud können unsere Kunden zudem die speziellen Funktionen von

Ensemble Connector nutzen. Mit der Lösung helfen wir ihnen, Anwendungen sicher

in die Cloud zu migrieren, und können ein Multi-Cloud-Bereitstellungsmodell

unterstützen. Dies ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft."

Immer mehr Unternehmen migrieren ihre Anwendungen in private und öffentliche

Clouds; darum müssen entsprechende Daten umfassend geschützt werden. Genau dafür

wurde ConnectGuard(TM) Cloud entwickelt. Die Lösung basiert auf der

übertragungssystemunabhängigen Verschlüsselungstechnologie von Senetas, die eine

dynamische Softwareverschlüsselung auf mehreren Netzebenen unterstützt. So

können Unternehmen je nach Anforderungen der Anwendung und Art der an

abgesetzten Standorten verfügbaren Netzumgebung Verschlüsselung einsetzen. Sie

erhalten eine merklich effizientere und flexiblere Sicherheitslösung, deren

Latenzzeit deutlich niedriger ist als bei herkömmlichen Technologien. Die

Verschlüsselungsfunktionen von ConnectGuard(TM) Cloud sind standardkonform und

ermöglichen eine durchgängige Verschlüsselung sowie Tunneling. Momentan werden

sie von Unternehmen und Diensteanbietern auf der ganzen Welt getestet.

"Ensemble Connector sorgt für Unabhängigkeit und Flexibilität. Unsere Kunden

erhalten eine flexible Plattform, die herkömmliche Lösungen überflüssig macht.

Dank der Ergänzung um ConnectGuard(TM) Cloud können unsere Kunden nun mit

Ensemble Connector ihre Daten in der Cloud schützen", erklärt Prayson Pate, CTO,

Ensemble Division, ADVA. "Egal ob Multi-Cloud- oder Hybrid-Cloud-Umgebung: Wir

bieten eine speziell für die Cloud konzipierte Verschlüsselungslösung an, die

branchenweit einzigartig ist. Durch Kombination dieses Sicherheitsniveaus mit

den Zero-Touch-Provisioning-Funktionen von Ensemble Connector entsteht ein

bahnbrechendes Produkt."

Im folgenden Video stellen wir Ihnen ConnectGuard(TM) Cloud kurz vor:

https://youtu.be/XVFvizRpVNE.

Weitere Details finden Sie auch in diesen Folien: http://adva.li/cg-cloud-

slides.

Eine Übersicht über die komplette ConnectGuard(TM) Suite kann hier

heruntergeladen werden: http://adva.li/cg-brochure.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Herausgegeben von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Für Presse:

Gareth Spence

Tel.: +44 1904 699 358

public-relations(at)advaoptical.com

Für Investoren:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 89 890 665 854

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com