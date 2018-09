GNW-News: ADVA ist branchenweit erster Anbieter mit Gen 6 Fibre Channel-Zertifizierung

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

ADVA ist branchenweit erster Anbieter mit Gen 6 Fibre Channel-Zertifizierung

ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) überzeugt bei Tests zur Rechenzentrumskopplung

mit 32G Fibre Channel über 135km

München, Deutschland. 13. September 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt,

dass die optische Übertragungstechnik des Unternehmens branchenweit erstmalig

einen Mainframe-Testzyklus erfolgreich abgeschlossen hat, der verschiedene

Protokolle - insbesondere Gen 6 Fibre Channel - unterstützte. Keine andere

Plattform auf dem Markt hat diesen Status mit der neuen Generation an

ultraschneller SAN-Technologie (Storage Area Network, Netzwerk zur

Datenspeicherung) bislang erreicht. Die strengen Tests, die in einem Testlabor

im US-Bundesstaat New York vorgenommen wurden, umfassten die ADVA FSP 3000

AgileConnect(TM) sowie erstmals auch die FSP 3000 CloudConnect(TM) Plattform.

Durch die Nutzung von Protokollen wie 32Gbit/s Fibre Channel können Kunden die

Signallaufzeit um 30% reduzieren und im Vergleich zu konkurrierenden

Speichernetzwerklösungen bis zu 50% mehr Daten-Input- / Output-Vorgänge pro

Sekunde erzielen. Die neue Technologie versetzt SAN-Betreiber in die Lage, die

enorme Zunahme der Datenmenge zu bewältigen und einen reibungslosen Übergang zu

Flash-basierter Datenspeicherung zu garantieren.

"Mit der Testserie konnten wir die Leistungsfähigkeit unserer Lösungen, die ein

breites Spektrum an hoch-performanten und weitverbreiteten Protokollen für

Business Continuity und Disaster Recovery unterstützen, unter Beweis stellen.

Ein wichtiges Ergebnis der Tests besteht darin, dass die FSP 3000

CloudConnect(TM) das Fibre Channel Protokoll mit 32Gbit/s problemlos über große

Entfernungen übertragen kann. Angesichts des wachsenden Interesses an NVMe-over-

Fibre Channel Lösungen verschafft diese Qualifizierung unserer Technologie eine

sehr gute Ausgangsposition, wenn es darum geht, Unternehmen bei der Maximierung

der Performance von Flash-optimiertem Datenspeicher zu helfen", erklärt Uli

Schlegel, PLM Director bei ADVA. "In allen Branchen setzen SAN-Betreiber zur

Bewältigung von Bandbreitenproblemen auf Gen 6-Technologie. Die Tests haben

gezeigt, dass eine Umstellung mit unseren Plattformen besonders einfach ist."

Die Produkte FSP 3000 AgileConnect(TM) und FSP 3000 CloudConnect(TM) von ADVA

sind aktuell die ersten und einzigen Lösungen auf dem Markt, die für Mainframes

qualifiziert sind und damit die Performance von Flash-basierter Rechenzentren

optimieren können. Diese Qualifizierung kommt für Unternehmen zu einem wichtigen

Zeitpunkt, da All-Flash-Arrays, in denen Solid State Drives (SSDs) anstelle von

Festplatten zum Einsatz kommen, in Rechenzentrumsnetzen für einen fundamentalen

Wandel sorgen. Während diese deutlich schnellere, zuverlässigere und

kosteneffektivere Speichertechnologie immer mehr Verbreitung findet, wird das

SAN selbst zum Engpass. Nur mit den dramatischen Verbesserungen beim

Datendurchsatz, die NVMe-over-Gen 6 Fibre Channel ermöglicht, lässt sich das

volle Potenzial von Flash-Speicher nutzen. ADVA ist der branchenführende

Anbieter von optischer Übertragungstechnik, die hinsichtlich Reichweite,

Verfügbarkeit und Datendurchsatz für die neue Architektur im Rechenzentrum

geeignet ist.

"Die neue Testserie mit unseren Flaggschiff-Produkten untermauert eindrucksvoll

unsere langjährige Reputation, die steigenden Anforderungen digitaler

Unternehmen bei der Rechenzentrumskopplung frühzeitig zu adressieren. Gen 6

Fibre Channel erlaubt schnellere und zuverlässigere Verbindungen zur

Datenspeicherung, und unser Team will Kunden die Vorteile dieser Technologie so

bald wie möglich zugänglich machen", kommentiert Stephan Rettenberger, SVP,

Marketing and Investor Relations, ADVA. "Wir haben in diesem Bereich schon immer

Pionierarbeit geleistet und Produkte für jede neue Fibre Channel-Generation als

erstes Unternehmen auf den Markt gebracht. Viele der weltweit führenden

Disaster-Recovery- und Business-Continuity-Implementierungen bauen heute auf

unserer Technologie auf. Angesichts der Qualifizierung ist es klar, dass unsere

FSP 3000 AgileConnect(TM) und FSP 3000 CloudConnect(TM) Plattformen bestens dazu

geeignet sind, die Vorteile von All-Flash-Arrays zu nutzen und damit eine neue

Qualität von SAN-Verbindungen zu erreichen."

In diesem Video finden Sie weitere Informationen zur NVMe-over-Fibre-Channel-

Lösung von ADVA: https://youtu.be/ZT1Q7y9dKZs.

Weitere Details finden Sie auch in diesem Blogpost:

https://blog.advaoptical.com/en/faster-media-faster-protocols-here-comes-the-

flash.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com.

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com