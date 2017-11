GNW-News: ADVA gewinnt den MEF 2017 Award für risikofreie NFV-Lösungwins

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

ADVA gewinnt den MEF 2017 Award für risikofreie NFV-Lösungwins

ADVA Optical Networking SE /

ADVA gewinnt den MEF 2017 Award für risikofreie NFV-Lösungwins

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

FSP 150 ProVMe (P2.4) mit modularem Server wird mit Carrier-Ethernet-2.0 Preis

ausgezeichnet

Orlando, Florida, USA. 16. November 2017. ADVA gab heute bekannt, dass es den

MEF 2017 Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0) Preis in der Kategorie "Third Network

Technology Solutions Award" gewonnen hat. Die Auszeichnung würdigt die ADVA FSP

150 ProVMe (P.2.4), eine Lösung zur Bereitstellung von

Kommunikationsdienstleistungen für Unternehmen sowie zum Hosting virtueller

Netzfunktionen (Virtual Network Function, VNF) mittels eines Hot-Swap-fähigen,

modularen Server. Die Juroren erkannten den Wert der ADVA FSP 150 ProVMe

(P.2.4), die mögliche Risiken bei der Einführung von Virtualisierung beseitigt,

indem sie Kommunikationsdienstleistern (Communications Service Providers, CSPs)

ermöglicht, den Übergang zu NFV (Network Function Virtualization) einfach und

kosteneffektiv zu gestalten. Die einzigartige Plattform hilft auch beim

Management der Lebenszyklen von Servertechnologie, indem sie den Prozess

zukünftiger Upgrades einfach und effizient gestaltet.

"Mit diesem Gerät reißen wir die Eintrittsbarrieren für den NFV-Markt ein. Mit

der Auszeichnung als Gewinner in der umkämpften Kategorie CE 2.0 unterstreicht

das MEF-Panel, wie unser einzigartiger Ansatz die Bereitstellung virtualisierter

Dienste für viele neue Kunden ermöglicht", sagte Stephan Rettenberger, Senior

Vice President, Marketing and Investor Relations bei ADVA. "Unsere FSP 150

ProVMe (P2.4) vervollständigt den Business Case für Virtualisierung. Für viele

CSPs ist es der fehlende Baustein, der den Weg zu einer problemlosen NFV-

basierten Servicebereitstellung ebnet. Mit der VNF-Service-Assurance und den

innovativen, hardwarebasierten Support-Funktionen bietet unsere Lösung mehr als

jede Konkurrenztechnologie. Und dank des modularen Servers in unserem Gerät

können CSPs die neueste Innovation bereitstellen, sobald sie verfügbar ist."

Die ADVA FSP 150 ProVMe (P2.4) kam im dritten Quartal 2017 auf den Markt kam und

kombiniert die bewährte CE 2.0-Demarkationstechnologie mit einem Hot-Swap-

fähigen Server. Damit wird eine einfache Migration von heutiger Technologie auf

moderne, hochwertige, NFV-basierte Kommunikationsdienstleistungen ermöglicht.

CSPs könne somit ihr Geschäft zu erweitern, ohne dass erhebliche

Vorabinvestitionen in Managementsysteme und Cloud-Rechenzentren erforderlich

sind. In Kombination mit der Ensemble Connector-Software ermöglicht die ADVA FSP

150 ProVMe (P2.4) die Konfiguration und Aktivierung von NFV-

Infrastrukturressourcen durch Zero-Touch-Automatisierung, wodurch die

Notwendigkeit eines manuellen Eingriffs minimiert wird. Die Lösung schützt auch

Verbindungen mit Verschlüsselung durch hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen

sowie die Systemintegrität durch Zugriffskontrolle. Des Weiteren werden Server

und Software-Appliances während des Betriebs mit einer vollständig integrierten,

zum Patent angemeldeten Testlösung, überwacht.

"Der Mehrwert unserer FSP 150 ProVMe (P2.4) ist offensichtlich. In einfachen

Worten: Dieses Produkt ist der Schlüssel zur risikofreien Bereitstellung von

NFV. Jetzt können CSPs ihre Virtualisierungslösungen nach Bedarf ausrollen",

erklärte Ulrich Kohn, Director Technical Marketing bei ADVA. "Diese Auszeichnung

hier entgegenzunehmen ist eine große Ehre und bedeutet unserem Team viel. Das

MEF17-Panel besteht aus Expertenanalysten und versteht den überzeugenden

Business Case, den unsere FSP 150 ProVMe (P2.4) schafft. Jeder Aspekt dieser

Technologie wurde entwickelt, um Kosten mit dem tatsächlichen Umsatz in Einklang

zu bringen. Aus diesem Grund haben wir einen modularen Server integriert, der

einfach aufgerüstet werden kann. Es bedeutet, dass die Lösung im gleichen Tempo

wächst wie Ihr Unternehmen. Durch die Beseitigung des gesamten Risikos und aller

unnötigen Kosten machen wir NFV einem breiteren Kundenkreis zugänglich."

In diesem Produktvideo erhalten Sie weitere Informationen zur ADVA FSP 150

ProVMe (P2.4): https://youtu.be/cwYvk6IUsco.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations@advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations@advaoptical.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ADVA Optical Networking SE via GlobeNewswire

http://www.advaoptical.com