GNW-News: ADVA gewinnt ECOC Award mit wegweisender Ethernet-Technologie für 5G-Fronthaul

ADVA gewinnt ECOC Award mit wegweisender Ethernet-Technologie für 5G-Fronthaul

ADVA gewinnt ECOC Award mit wegweisender Ethernet-Technologie für 5G-Fronthaul

SDN-fähiger 100G-Ethernet-Aggregator für zeitgenaue Mobilfunkdienste mit

minimaler Signallaufzeit als beste Technologievorführung ausgezeichnet

Rom, Italien. 18. Oktober 2018. ADVA (FWB: ADV) hat heute bekanntgegeben, dass

das Unternehmen bei der Europäischen Konferenz für optische Kommunikation (ECOC)

zusammen mit seinem Partner TransPacket mit dem Best Demo Award ausgezeichnet

wurde. Die gemeinsame Präsentation bietet Antworten für einige der zentralen

Herausforderungen, mit denen sich Netzbetreiber konfrontiert sehen, die kommende

5G-Anwendungsfälle wie etwa Augmented Reality und geschäftskritische

Kommunikation unterstützen möchten. Der Proof of Concept (PoC) umfasste

innovative Ethernet-Technologie, mit der eine extrem niedrige und

deterministische Signallaufzeit (Latenz) für zeitkritische Dienste realisierbar

ist. Die Demo wurde über das 5G-PICTURE-Projekt finanziert, das Teil des EU-

Förderprogramms Horizont 2020 für Forschung und Innovation ist.

"Wir haben gezeigt, wie mit Ethernet zeitkritischer Fronthaul- und weniger

kritischer Backhaul-Verkehr über dieselbe Infrastruktur realisiert werden kann,

um das volle Potenzial von 5G zu nutzen. Für Mobilfunkbetreiber besteht das

Haupthindernis dabei darin, eine äußerst präzise Taktsynchronisation und

kontrollierte Latenz zu erreichen. Mit dieser preisgekrönten Präsentation haben

wir vorgeführt, wie sich dieses Problem lösen und die Dienstqualität realisieren

lässt, die für fortschrittliche Funkzugangstechnologien wie Carrier-Aggregation,

Sender-Diversity und MIMO-Antennensysteme (Multiple-Input Multiple-Output) nötig

ist", so Jörg-Peter Elbers, SVP, Advanced Technology, ADVA. "Durch Priorisierung

von PTP-Daten (Precision Time Protocol) und Fronthaul-Verkehr bei gleichzeitig

bestmöglichem Gap-Filling für Backhaul-Verkehr konnten wir sowohl niedrige

Latenz als auch hohe Taktgenauigkeit bei 100Gbit/s-Gesamtkapazität erreichen."

Die Livedemo zeigte ein Ethernet-Netz mit extrem niedriger Signallaufzeit, das

10Gbit/s-Fronthaul- und -Backhaul-Verkehr in einer einzelnen 100GbE-Trunk-

Leitung zusammenführte. Realisiert wurde dies per Aggregation mit extrem

niedriger Latenz von Fronthaul-Diensten zusammen mit bestmöglicher Aggregation

und Übertragung von Backhaul-Diensten. Auch präzise Synchronisationsfunktionen

waren ein wichtiges Leistungsmerkmal. Entscheidend dafür war die OSA 5410, ein

kompaktes und kostengünstiges Gerät zur Taktverteilung und -sicherung von

Oscilloquartz, dem auf Synchronisation spezialisierten Tochterunternehmen von

ADVA. Mithilfe von FUSION IP von TransPacket für Aggregation mit begrenzter

Verzögerung und Übertragung mit fester Verzögerung konnte der 100Gbit/s-

Ethernet-Aggregator die für 5G-Fronthaul erforderlichen strikten

Latenzanforderungen erfüllen.

"Einer der Gründe, warum unser gemeinsamer PoC aus der Masse herausragte, war

seine Originalität und Einfachheit. Indem wir Ethernet um unser Gap-Filling-

Verfahren erweiterten, waren wir in der Lage, konvergierte zeitkritische mobile

Front- und Backhaul-Dienste mit äußerst präzisen Taktdaten zu realisieren.

Entscheidend dafür ist die Nutzung deterministischer Latenz, um die geringsten

Abweichungen bei der Paketverzögerung über mehrere Netzknoten sicherzustellen",

so Steinar Bjørnstad, CTO, TransPacket. "Spannend bei der hier präsentierten

Technologie ist, dass sie in einen Carrier-Ethernet-Switch oder -Router

implementiert werden kann. Diese Livedemo ist das Resultat der engen

Zusammenarbeit mit unseren Partnern im 5G-PICTURE-Ökosystem. Gemeinsam mit dem

Team von ADVA haben wir einen wichtigen Schritt hin zum Ethernet der Zukunft und

der nächsten Generation mobiler Konnektivität gemacht."

Weitere Informationen zu dieser Demo finden Sie in hier: http://adva.li/ecoc18.

