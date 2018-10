GNW-News: ADVA bringt Voyager-Whitebox des Telecom Infra Projects auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Die branchenweit erste offene, disaggregierte und paketoptimierte Lösung für

optische Datenübertragung ist ab sofort kommerziell verfügbar

London, Großbritannien. 16. Oktober 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt,

dass seine offene und disaggregierte, paketoptimierte optische

Übertragungstechnik ab sofort kommerziell verfügbar ist. Die neue Lösung, die

auf der vom Telecom Infra Project (TIP) entwickelten Voyager-Whitebox aufbaut,

stellt Kunden einen schlüsselfertigen Ansatz für den Aufbau von optischen Netzen

zur paketoptimierten Datenübertragung bereit. Mit dieser Lösung, die Hardware,

Software und Dienste verschiedener Partner kombiniert, profitieren Kunden von

einer benutzerfreundlichen, komplett offenen Lösung. Die langjährigen Voyager-

Partner Celestica und Cumulus nehmen Schlüsselrollen bei der Markteinführung der

neuen, paketoptimierten optischen Lösung ein und werden auch bei den ersten

Kundenimplementierungen eine wichtige Rolle spielen.

"Wir wollen heute nicht nur eine Branchenneuheit vorstellen, sondern auch kurz

innezuhalten und uns nochmal vergegenwärtigen, was jeder einzelne

Projektbeteiligte hier erreicht hat", erklärt Niall Robinson, VP Global Business

Development bei ADVA. "In nur zwei Jahren haben wir gemeinsam mit mehreren

Partnern eine komplett offene und disaggregierte, paketoptimierte Lösung zur

optischen Datenübertragung entwickelt, die Kunden einen wirklich neuen und

unkomplizierten Ansatz für die Realisierung von Kommunikationsnetzen bietet.

Zusammen haben wir die Bausteine geschaffen, die es unseren Kunden ermöglichen,

ihre Kosten und die Komplexität ihrer Netze erheblich zu reduzieren. Bei diesem

Projekt ging es letztendlich um Offenheit, Einfachheit und

Nutzerfreundlichkeit."

Das offene, paketoptimierte Terminal Voyager integriert optische

Datenübertragung mit der Vermittlung von Datenpaketen in einem extrem kompakten

Gerät. Begleitend zu diesem Whitebox-Terminal und dem zugehörigen Betriebssystem

stellt ADVA ein offenes, optisches Leitungssystem, Netzmanagementfunktionen

sowie eine Reihe von individuell wählbaren Services für Installation,

Inbetriebnahme, Wartung und Monitoring bereit. Wenn die Kunden all diese

Elemente kombinieren, steht ihnen eine schlüsselfertige Lösung für die

paketoptimierte, optische Datenübertragung zur Verfügung, die sich leicht in

bestehende Architekturen integrieren lässt. Da es sich hierbei um ein offenes,

disaggregiertes Produktangebot handelt, können die Kunden die Gesamtlösung

bedarfsgerecht aus einzelnen Komponenten zusammenstellen. Diese Technologie

erlaubt somit eine genaue Anpassung auf Kundenanforderungen.

"Unsere Zusammenarbeit mit ADVA als Teil der TIP-Projektgruppe ,Open Optical

Packet Transport' war elementar für das Erreichen dieses Meilensteins. Wir

freuen uns, dass diese anfänglich einfache Idee nun kommerziell umgesetzt wird",

so Hans-Jürgen Schmidtke, Co-Chair der TIP-Projektgruppe ,Open Optical Packet

Transport' und Director Engineering bei Facebook. "Wir sind gespannt, wie der

Markt die Voyager-Lösung nutzen wird und wie die Lösung die Branche verändern

wird."

In diesem Video erfahren Sie mehr über die paketoptimierte optische Lösung von

ADVA: https://youtu.be/cNSnOYskCWI.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com