GNW-News: ADVA Optical Networking schließt Übernahmeangebot für MRV Communications, Inc. erfolgreich ab

ADVA Optical Networking schließt Übernahmeangebot für MRV Communications, Inc.



erfolgreich ab

ADVA Optical Networking SE / ADVA Optical Networking schließt Übernahmeangebot für MRV Communications, Inc. erfolgreich ab . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

München, Deutschland und Chatsworth, Kalifornien, USA. 14. August 2017. ADVA Optical Networking (FSE: ADV) gab heute bekannt, dass dem Unternehmen die Mehrheit der ausstehenden Stammaktien der MRV Communications, Inc. (NASDAQ: MRVC) ordnungsgemäß angedient wurde und auch die übrigen Bedingungen des Übernahmeangebots erfüllt sind. American Stock Transfer & Trust Company LLC, die mit der Abwicklung des Übernahmeangebots betraute Treuhänderin, hat mitgeteilt, dass zum Ablauf der Annahmefrist am Freitag, 11. August 2017, 12:00 Mitternacht EDT (Samstag, 12. August 2017, 6:00 Uhr deutscher Zeit) insgesamt 5.296.053 Stammaktien oder etwa 79% der ausstehenden Aktien an der MRV Communications, Inc. wirksam angedient und nicht zurückgezogen worden sind. Die Treuhänderin hat mitgeteilt, dass keine Aktien gemäß den im Übernahmeangebot dargestellten garantierten Lieferverfahren (guaranteed delivery procedures) angedient wurden.

ADVA Optical Networking wird die Übernahme von MRV Communications, Inc. am Montag, den 14. August 2017, abschließen. ADVA Optical Networking wird die verbleibenden Aktien an der MRV Communications, Inc., die ihr nicht im Rahmen des Übernahmeangebots angedient worden sind, im Wege einer Verschmelzung gemäß Sec. 251(h) des General Corporation Law von Delaware erwerben. Durch diese Verschmelzung wird MRV Communications, Inc. zu einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft von ADVA Optical Networking und die Aktien von MRV Communications, Inc. werden nicht mehr an der Börse NASDAQ gehandelt werden.

# # #

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich ADVA Optical Networking SE und MRV Communications, Inc., einschließlich Aussagen, die sich auf Risiken und Unsicherheiten der von ADVA Optical Networking angestrebten Übernahme von MRV Communications, Inc., erwarteten Kundennutzen sowie allgemeine Geschäftsaussichten beziehen. In diesem Zusammenhang sollen die Worte "voraussehen", "können", "werden", "erwarten", "geschätzt" und vergleichbare Ausdrücke, sowie andere Aussagen, die keine in der Vergangenheit liegenden Tatsachen wiedergeben, zum Ausdruck bringen, dass diese Aussagen auf die Zukunft gerichtet sind. Solche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen werden von vielen Faktoren außerhalb der Kontrolle von ADVA Optical Networking oder MRV Communications, Inc. beeinflusst, die aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten zu Entwicklungen und Ergebnissen führen können, die sich von den in dieser Pressemitteilungen erwarteten, beschriebenen oder zum Ausdruck gebrachten Entwicklungen und Ergebnissen wesentlich unterscheiden. Die Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die Möglichkeit, dass die Transaktion nicht vollzogen wird oder sich verzögert, dass die erwarteten Synergien der beiden Unternehmen nach dem Zusammenschluss nicht gehoben werden können, dass die Integration der beiden Geschäftstätigkeiten nicht oder nicht in angemessener Zeit gelingt, allgemeine wirtschaftliche Umstände in Regionen, in denen wenigstens eine der beiden Unternehmen tätig ist, oder dass ADVA Optical Networking oder MRV Communications, Inc. von anderen wirtschaftlichen, geschäftlichen und/oder wettbewerblichen Faktoren negativ beeinflusst werden. Dementsprechend können keinerlei Zusicherungen dahingehend gemacht werden, dass irgendein erwarteter Umstand in der Zukunft ein- oder irgendeine auf die Zukunft gerichtete Aussage zutrifft, oder, falls doch, welche Auswirkungen dies auf die geschäftliche oder wirtschaftliche Lage von ADVA Optical Networking oder MRV Communications, Inc. haben wird. Bitte beachten Sie auch die Dokumente, die MRV Communications, Inc. bei der SEC auf den Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K eingereicht hat. Diese Unterlagen bezeichnen und behandeln andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die operativen oder sonstigen Ergebnisse von MRV Communications, Inc. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung abweichen.

Angesichts dessen sollten Sie sich niemals in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur den Informationsstand zum Zeitpunkt dieser Meldung wiedergeben. ADVA Optical Networking oder MRV Communications, Inc. unterliegen keiner Verpflichtung, die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

Über ADVA Optical Networking Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über MRV Communications, Inc. MRV Communications, Inc. (NASDAQ: MRVC) ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern, Betreibern von Rechenzentren und Unternehmen, ihre Netze intelligenter und schneller zu machen sowie den Betrieb zu vereinfachen. Das Lösungsportfolio von MRV Communications, Inc. umfasst innovative paketvermittelnde und optische Übertragungstechnik sowie Software-Plattformen, die die Flexibilität und Zuverlässigkeit der Netze erhöhen. Um mehr über MRV Communications, Inc. zu erfahren, besuchen Sie www.mrv.com.

Veröffentlicht von: ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland www.advaoptical.com

MRV Communications, Inc., Chatsworth, Kalifornien, USA www.mrv.com

ADVA Optical Networking Pressekontakt: Gareth Spence Tel.: +44 (1904) 69 93 58 public-relations(at)advaoptical.com

ADVA Optical Networking Investorenkontakt: Stephan Rettenberger Tel.: +49 (89) 890 66 58 54 investor-relations(at)advaoptical.com

MRV Communications, Inc. Pressekontakt: Adam Scheer Tel.: +1 (609) 216 4687 ascheer@mrv.com

MRV Communications, Inc. Investorenkontakt: Cathy Mattison/Kirsten Chapman, LHA Investor Relations Tel.: +1 (415) 433 3777 ir@mrv.com

