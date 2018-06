GNW-News: ADVA FSP 3000 sichert Großbritanniens erstes Quantennetz

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

ADVA FSP 3000 sichert Großbritanniens erstes Quantennetz

Offene Schnittstelle der optischen Plattform ermöglicht quantenbasierten

Schlüsselaustausch für superverschlüsselte Datenübertragung

Cambridge, Großbritannien. 13. Juni 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt,

dass seine Plattform FSP 3000 eine entscheidende Rolle im ersten britischen

Quantennetz spielt. Das Netz wurde von der University of Cambridge installiert

und diese Woche offiziell in Betrieb genommen. Es basiert auf ein Metronetz in

der Stadt Cambridge. Dabei werden Daten mithilfe der quantenbasierten

Schlüsselverteilung (QKD) für eine vollständige und langfristige kryptografische

Datensicherheit verschlüsselt. Die offene Architektur der Plattform ADVA FSP

3000, die Schlüssel von Systemen von Drittanbietern unter Verwendung von

Standardprotokollen importieren kann, ist eine zentrale Komponente des äußerst

sicheren, ROADM-basierten Netzes. Seit einigen Jahren arbeitet ADVA eng mit

Toshiba und dem Quantum Communications Hub zusammen, um die bahnbrechende Lösung

für den Datenschutz zu entwickeln. Es wird erwartet, dass Quantenkryptographie

ein essentielles Werkzeug für die Sicherung unternehmenskritischer Infrastruktur

ist, da sie vor allen Arten von Cyberangriffen schützt, einschließlich

zukünftiger Errungenschaften im Bereich Quantencomputer.

"Im Rahmen des Programms UK National Quantum Technologies des Quantum

Communications Hub vereinigen wir eine Vielzahl von Universitäten, öffentlichen

Einrichtungen und privaten Unternehmen in einer einzigartigen Zusammenarbeit.

Unser gemeinsames Ziel ist es, das Potenzial der QKD-Technologien für die

Bereitstellung sicherer Kommunikation zu nutzen. Jetzt haben wir, zusammen mit

wichtigen Partnern wie ADVA, das Stadium erreicht, in dem QKD-basierte

Sicherheit für den Wirkbetrieb bereit ist", so Tim Spiller, Universität York und

Direktor des Quantum Communications Hub.

Die offene Schnittstelle der ADVA FSP 3000 wurde basierend auf frühen Entwürfen

des neuen quantensicheren Kryptographiestandards von ETSI implementiert, der

derzeit von einer ISG unter der Leitung von Toshiba entwickelt wird. Dies

ermöglicht die Interoperabilität der Plattform mit externen Systemen und ist

entscheidend für die Durchführbarkeit der neuen QKD-Anwendung. Sie ermöglicht

einen sicheren und robusten Austausch von Schlüsseln mit der ADVA FSP 3000.

Darüber hinaus kann die ADVA-WDM-Plattform die gleiche Glasfaser zur Übertragung

von verschlüsselten Hochgeschwindigkeitsdaten nutzen, wie für die Verteilung der

quantencodierten Schlüssel. QKD ist von grundlegender Bedeutung für die

zukünftige Sicherheit von Übertragungsnetzen, insbesondere für Anwendungen in

Finanz- und Regierungsnetzen. Die Übertragung von zur Kodierung verwendeten

Schlüsseln in Quantenzuständen garantiert den Schutz von Daten, da jeder

Versuch, den Datenverkehr abzuhören, die in einzelnen Photonen kodierte Daten

verfälscht und damit Codierungsfehler verursacht und Netzbetreiber alarmiert.

Dies macht QKD zur ultimativen Verteidigung gegen sogenannte Man-in-the-Middle-

Angriffe.

"Dieser Start ist ein echter Meilenstein für den Datenschutz. Durch die

Zusammenarbeit mit Toshiba und dem Quantum Communications Hub zur

Weiterentwicklung von QKD läuten wir ein neues Zeitalter robuster

Datensicherheit ein. Diese Technologie wird Unternehmen, die heute und in

Zukunft am stärksten von Cyberattacken bedroht sind, Sicherheit bieten. Sie und

ihre Kunden können darauf vertrauen, dass ihre Daten vor allen Bedrohungen

einschließlich der Datensammlung für zukünftiges Quantenhacking geschützt sind",

kommentierte Jörg-Peter Elbers, SVP, Advanced Technology, ADVA. "In den letzten

Jahren hat unsere Verschlüsselungstechnologie einen hervorragenden Ruf für den

Schutz von Telekommunikations- und Unternehmensnetzen bei gleichzeitiger

Gewährleistung höchster Kapazität, geringster Latenzzeiten und maximaler

Skalierbarkeit erlangt. Unsere ConnectGuard(TM) -Lösung bietet den stärksten

Schutz, der auf den Protokollschichten 1, 2, 3 und 4 möglich ist. Mit unserer

FSP 3000 ermöglicht der QKD-basierte Schutz auch in der Post-Quantum-Welt

technologisch an der Spitze der sicheren Datenübertragung zu sein."

"Die Entwicklung von Quantenkryptographie in Glasfasernetzen ist seit langem ein

Schwerpunkt unseres Teams. Im Laufe der Jahre haben wir es von Teststellungen im

Labor zu Vorführungen in realen Netzen gebracht. Wir waren das erste

Unternehmen, das eine Übertragungsrate von mehr als 1 Mbit/s für die

Quantenkommunikation erreichte. Durch die enge Zusammenarbeit mit ADVA und dem

Quantum Communications Hub haben wir jetzt ein voll funktionsfähiges

Übertragungsnetz geschaffen, das durch QKD gesichert und für die Übertragung von

Anwendungsdaten im Wirkbetrieb bereit ist", so Andrew Shields, stellvertretender

Geschäftsführer von Toshiba Research Europe Limited, Cambridge Research Lab. "In

einer Zeit immer häufigerer und schwerer Cyberangriffe wird diese Technologie

für Unternehmen, die ihre Datensicherheit insbesondere im Finanzsektor stärken

wollen, von entscheidender Bedeutung sein. Es bietet nicht nur einen neuen

Schutz gegen das Eindringen in Glasfasernetze, sondern schützt auch vor der

bevorstehenden Bedrohung durch Hacking in einer Post-Quanten-Welt."

"Die Entwicklung des UK Quantum Network hat bereits zu einem deutlich besseren

Verständnis des Potenzials dieser Technologie für sichere Anwendungen in einer

Reihe von Bereichen geführt und neue Erkenntnisse über den Betrieb der Systeme

in der Praxis geliefert", kommentierte Ian White, Van Eck Professor für

Ingenieurwissenschaften, Universität Cambridge. "Ich habe keine Zweifel, dass

das Netz Forschern, Entwicklern und Anwendern in Zukunft einen großen Nutzen

bringen wird."

Über ADVA Optical Networking:

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

