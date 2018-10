GNW-News: ADVA ConnectGuard(TM) Ethernet besteht rigorose Sicherheitstests bei EANTC

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Anbieterneutrale Tests belegen die Leistungsfähigkeit der latenzarmen

Verschlüsselungstechnologie ADVA FSP 150

Berlin, Deutschland. 09. Oktober 2018. ADVA (FWB: ADV) hat heute bekannt

gegeben, dass das European Advanced Networking Test Center (EANTC) die

Datenschutzfunktionen der ConnectGuard(TM) Ethernet-Lösung von ADVA geprüft und

bestätigt hat. Die Layer 2-Sicherheitstechnologie der ADVA FSP 150 wurde im

Rahmen einer dreitägigen Testkampagne evaluiert und hat dabei alle Erwartungen

erfüllt. Neben den leistungsstarken Sicherheitsfunktionen (inklusive

verbesserter MACsec-Funktion für durchgängige Overlay-Verschlüsselung und

manipulationssicherer Hardware) haben die Tests auch den hohen Datendurchsatz

sowie die geringe Signallaufzeit (Latenz) von ConnectGuard(TM) Ethernet

bestätigt. Es hat sich gezeigt, dass das Edge-Verschlüsselungsgerät Ende-zu-

Ende-Schutz bietet, ohne wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) von Netzbetreibern

zu beeinträchtigen. So können Kunden echtzeitbasierte Services wie z. B.

laufzeitsensitive Sprach- und Videoanwendungen auf sichere Weise über MEF-

konforme Layer 2-VPN-Netze bereitstellen.

"Die Nachfrage seitens der Unternehmen nach sicherer Datenübertragung stellt

Netzbetreiber vor eine große Herausforderung. Die Kunden wollen Daten und

Anwendungen an zentralen Standorten bereitstellen, haben jedoch nur begrenztes

Vertrauen in öffentliche Netze bzw. Netze von Drittanbietern. Unsere Tests

beweisen, dass die ADVA FSP 150 mit ConnectGuard(TM) Ethernet unter Einsatz des

sicheren AES-256-Verschlüsselungsalgorithmus Benutzerdaten sowie Kontroll- und

Steuerungsverkehr zuverlässig schützen kann", berichtet Carsten Rossenhövel,

Managing Director, EANTC. "Die Tests zeigen, dass Verschlüsselung mit ADVA

ConnectGuard(TM) sämtliche Ethernet-Datenströme mit nur minimal erhöhter Latenz

zuverlässig schützt. Die Lösung erlaubt es, Sicherheit als zusätzliches

Leistungsmerkmal anzubieten, um den Nutzen vorhandener Datenübertragungsdienste

zu steigern."

ConnectGuard(TM) Ethernet ist auf den Geräten der ADVA FSP 150 Produktfamilie

verfügbar und sorgt für Verschlüsselung, Schlüsselverwaltung, korrektive

Kontrollen und Manipulationsschutz. Die Lösung schützt Carrier Ethernet-Dienste

bei Übertragungsraten von 1Gbit/s und 10Gbit/s und unterstützt eine Port- und

VLAN-basierte Zuweisung von Sicherheitsdomänen, die mit MEF CE 2.0 konform ist.

Mit ConnectGuard(TM) Ethernet können Netzbetreiber neben durchgängigen Service

Level Agreements und On-Demand-Bandbreite auch maßgeschneiderte Encryption-as-a-

Service-Produkte anbieten. Die Technologie baut auf einer optimierten Version

von MACsec auf, die Verschlüsselung in verschiedenen Domänen und Netzwerken von

Netzbetreibern ermöglicht. Sie ist perfekt für den Schutz von VPN-Diensten und

bietet im Rahmen ihrer vollumfänglichen Carrier Ethernet-CFM- und OAM-Funktionen

korrektive Kontrollen für das Überwachen und Testen von Diensten. Durch

Bereitstellung und Integration der erforderlichen Hardware, umfassende

technische Dienstleistungen sowie Ausführung rigoroser Belastungstests auf der

Steuerungsebene spielte dacoso, ein Elite Partner von ADVA, bei den

Versuchsreihen eine zentrale Rolle.

"Moderne Unternehmen benötigen mehr als nur leistungsstarke und schnelle

Ethernet-Dienste. Sie sind darauf angewiesen, dass solche Dienste sicher sind.

Mit ADVA's ConnectGuard(TM) Ethernet können Netzbetreiber sichere und

zuverlässige Verbindungen bereitstellen, die Unternehmen brauchen, um Sicherheit

sowie die Einhaltung strenger Vorschriften (z. B. der DSGVO) gewährleisten zu

können", erklärt Zeev Draer, VP, Global Business Development, Edge Solutions,

ADVA. "Unsere ConnectGuard(TM) Ethernet-Lösung verwandelt traditionelle

Standleitungen in sichere und verschlüsselte Carrier Ethernet-Verbindungen.

Darüber hinaus können Netzbetreiber mit der ADVA ConnectGuard(TM)

Managementlösung flexible Encryption-as-a-Service-Produkte anbieten. Die EANTC-

Tests belegen den Nutzen unserer Technologie bei der Transformation von Business

Services und unterstreichen unseren Anspruch, zuverlässigen Schutz in jeder

Schicht der Kommunikationsnetze zu bieten."

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über EANTC

Das European Advanced Networking Test Center (EANTC) ist international als eine

der weltweit führenden unabhängigen Prüfstellen für Telekommunikationstechnik

anerkannt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin (Deutschland) bietet seit 1991

herstellerneutrale Beratung sowie praxisbezogene und reproduzierbare

Testdienstleistungen an. Zu den Kunden gehören führende Hersteller von

Netzwerkprodukten, Tier-1-Serviceprovider sowie große Unternehmen und Behörden

auf der ganzen Welt. Die Machbarkeitsstudien, Abnahmetests und Netzwerkprüfungen

von EANTC erstrecken sich dabei auf etablierte und neue Technologien für Fest-

und Mobilfunknetze. www.eantc.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com