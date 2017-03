GNW-News: 3D Systems gibt die branchenweit erste skalierbare, vollintegrierte Additive-Manufacturing-Plattform bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "3D Systems":

3D Systems gibt die branchenweit erste skalierbare, vollintegrierte Additive-Manufacturing-Plattform bekannt

* Die neue Plattform wird die Produktion von kundenspezifischer Massenware und komplexen Endteilen transformieren und gleichzeitig die Anforderungen an die Haltbarkeit und Wiederholbarkeit von Produktionsumgebungen erfüllen * Erste Lieferung erfolgte an ein Industrieunternehmen der Fortune 50

CHICAGO, 20. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entsprechend seiner Strategie, 3D- Produktions-Workflows zu transformieren, kündigte das Unternehmen 3D Systems (NYSE:DDD) heute die branchenweit erste modulare, skalierbare und vollintegrierte Plattform für additive Fertigung (Additive Manufacturing) an.



3D Systems bahnbrechende Figure-4-Fertigungsplattform produziert Kunststoffteile über 50 Mal schneller als aktuelle Systeme, was die Gesamtbetriebskosten erheblich reduziert und gleichzeitig überzeugende Wettbewerbsvorteile gegenüber herkömmlichen Methoden bietet.

Auf der Basis seiner revolutionären Figure-4-Technologie ermöglicht die neue Plattform von 3D Systems den Kunden, Konfigurationen maßzuschneidern und Materialien auszuwählen, die spezifischen Anwendungen entsprechen. Die Konfigurationen reichen von Einzeldruck-Maschinen bis hin zu vollautomatisierten Massenproduktionssystemen mit 16 oder mehr Druck-Engines, automatisierter Materialbereitstellung und integrierter Nachbearbeitung.

Das Unternehmen lieferte kürzlich das erste System an einen Fortune-50- Industriekunden aus und plant, die kundenspezifischen Lieferungen während der zweiten Hälfte von 2017 noch zu steigern.

"Wir glauben, dass unsere bahnbrechende Figure-4-Plattform das verarbeitende Gewerbe revolutionieren wird, indem wir die Produktion von kundenspezifischer Massenware und komplexen Endteilen durch überzeugende Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden transformieren werden", sagte Vyomesh Joshi (VJ), President und CEO von 3D Systems. "Während andere erst jetzt die Notwendigkeit des Umstiegs von der Prototyperstellung zur Produktion erkennen, liefern wir echte Lösungen für alle wichtigen vertikalen Märkte und Anwendungen, die den Kunden schon heute helfen, ihre Probleme zu lösen."

+-----------------------------------------------------------------------------+ | Veranschaulichendes Beispiel - Figure 4 ggü. herkömmlichem SLA* | +--------------------------------------------------------+--------------------+



| Figure 4 Produktionskonfiguration mit 16 Druck-Engines | Verbesserung |

| Drucker erforderlich | 225 x | Weniger |

| Jahresdurchsatz pro Drucker (Drucke) | 225 x | Höher |

| Stellflächenbedarf (sq ft) | 26 x | Geringer |

| Drucker-Instandhaltungsarbeit | 45 x | Geringer |

| Arbeitskosten | 4 x | Geringer |

| Erstinvestition | 23 x | Geringer |

| TCO - 5 Jahre, gesamte Flotte | 3,5 x | Geringer |

| Teil (1 Million Einheiten pro Jahr) | Verbesserung |

| Kosten pro Teil (in Dollar) | 71 % | Geringer |

| Durchschn. Druckzeit pro Teil (in Std.) | 14,1 x | Schneller |

| Materialabfall (in Gramm) | 1,5 x | Geringer |

+--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------++--------------------------------------------------------+--------+-----------+

* Weniger Drucker mit besserem Durchsatz führen zu niedrigeren Investitionskosten und höherer Materialnutzung. * Die Kosten je mit Figure 4 produziertem Teil betragen etwa 30 % im Vergleich zum herkömmlichen SLA.

Im Rahmen seiner vertikalen Strategie wird 3D Systems eine seiner anfänglichen Lösungen für den milliardenschweren Dentalmarkt vorstellen, die auf der Figure- 4-Plattform und seinen NextDent-Materialien basiert. Kunden können die Lösung vom 21. bis 25. März bei der International Dental Show (IDS) 2017 in Köln erleben.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Figure-4-Plattform im Laufe der Zeit für immer mehr Anwendungen zu erweitern, um kundenspezifischen Anforderungen im Gesundheitswesen, in der Luftfahrt, in der Automobilindustrie und im Bereich der langlebigen Güter Rechnung zu tragen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die zu einer grundlegenden Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den historischen Ergebnissen oder von den in diesen zukunftsweisenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten künftigen Ergebnissen führen können. In vielen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "glaubt", "Glaube", "erwartet", "kann", "wird", "schätzt", "beabsichtigt", "vorhersagen", "plant", durch die Verneinung dieser Begriffe oder durch andere vergleichbare Ausdrücke identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Überzeugungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements und können Kommentare im Hinblick auf die Überzeugungen des Unternehmens und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Trends enthalten, die das Geschäft des Unternehmens beeinflussen können und zwangsläufig mit Unsicherheiten behaftet sind, von denen sich viele dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Die in den regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten unter den Überschriften "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors" beschriebenen Faktoren sowie andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Auch wenn das Management der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistung oder Ergebnisse dar und sollten auch nicht als Garantie verstanden werden. Außerdem handelt es sich nicht notwendigerweise um genaue Angaben zu den Zeiten, zu denen diese Leistung oder diese Ergebnisse erreicht werden. Die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden. 3D Systems übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung der vom Management oder im Namen des Unternehmens getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund zukünftiger Entwicklungen, späterer Ereignisse oder Umstände noch aus anderen Gründen.

Über 3D Systems

3D Systems bietet umfassende 3D-Produkte und -Dienstleistungen, darunter 3D- Drucker, Druckmaterialien, On-Demand-Fertigungsleistungen und digitale Design- Tools an. Sein Ökosystem unterstützt fortschrittliche Anwendungen vom Produkt- Design-Shop über die Fertigungshalle bis zum Operationssaal. Zu den Präzisionsleistungen von 3D Systems für das Gesundheitswesen gehören Simulation, virtuelle OP-Planung und das Drucken von medizinischen und zahnmedizinischen Geräten sowie von patientenspezifischen chirurgischen Instrumenten. Als Urheber des 3D-Drucks und als Entwickler zukunftsweisender 3D-Lösungen hat 3D Systems in seiner 30-jährigen Geschichte Fachkräften und Unternehmen ermöglicht, ihre Entwürfe zu optimieren, ihre Arbeitsabläufe zu transformieren, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und neue Geschäftsmodelle voranzutreiben.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.3dsystems.com

* Zahlen in den Tabellen sind Schätzwerte, die auf den Ergebnissen der von 3D Systems in einer Laborumgebung durchgeführten Tests basieren.

