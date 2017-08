GNW-News: Die 14. jährlichen International Business Awards geben Gewinner der Stevie Awards aus aller Welt bekannt

Die 14. jährlichen International Business Awards geben Gewinner der Stevie Awards aus aller Welt bekannt

Business Awards-Gala in Barcelona zur Feier von weltweiten Spitzenleistungen

FAIRFAX, Virginia, 10. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Höchst erfolgreiche Unternehmen und Führungskräfte wurden von den 14. jährlichen International Business Awards als Gewinner der Stevie® Awards in den Kategorien Gold, Silber und Bronze auserkoren.



Die Auszeichnung ist der weltweit einzige internationale Preis für Leistungen aus allen Bereichen der Arbeitswelt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc78c8ee-aaa5-47cb-8465- d085f2a36841

Die Auszeichnungen mit dem Spitznamen "Stevies", nach dem griechischen Wort für "gekrönt", werden am 21. Oktober im Rahmen einer Gala im W Hotel in Barcelona, Spanien verliehen. Tickets für das Ereignis können ab sofort unter www.StevieAwards.com/IBA erworben werden.

Weltweit können sich alle Unternehmen für die International Business Awards bewerben und ihre Beiträge in einer Vielzahl von Kategorien einreichen.

Weltweit haben sich mehr als 200 Führungskräfte in 12 Jurys engagiert, um aus mehr als 3.900 eingereichten Bewerbungen von Unternehmen aus mehr als 60 Ländern die Gewinner der Stevie Awards in den Kategorien Gold, Silber und Bronze zu ermitteln.

Zu den erfolgreichsten Gewinnern der Stevie Awards in der Kategorie Gold gehören MSLGROUP (weltweit) mit 13 Auszeichnungen, Cisco Systems (weltweit) mit 1010, Weber Shandwick (weltweit) mit 9, CallidusCloud (Dublin, Kalifornien, USA) mit 8, Telkom (Indonesien) mit 8, LLORENTE & CUENCA (Madrid, Spanien) mit 7 und Deutsche Post DHL (weltweit) mit 6.

Weitere Unternehmen mit 10 oder mehr Stevie Awards in den Kategorien Gold, Silber oder Bronze sind unter anderem ASDA'A Burson Marsteller ( Dubai, Vereinigte Arabische Emirate), FIS (St. Petersburg, Florida, USA), Jeunesse Global (Lake Mary, Florida, USA), Marico Ltd (Mumbai, Indien), Odea Bank A.S. (Istanbul, Türkei), die Ooredoo Group (weltweit) und PRIZM (Hongkong).

Eine vollständige Liste aller Gewinner der Stevie Awards in den Kategorien Gold, Silber und Bronze, aufgeschlüsselt nach Kategorie, steht Ihnen unter www.StevieAwards.com/IBA zur Verfügung.

Die Gewinner der Grand Stevie Awards, die erfolgreichsten Gewinner des Wettbewerbs, werden in der Woche vom 21. August bekannt gegeben.

Über die Stevie Awards Stevie Awards werden in sieben Programmen verliehen. Dazu zählen: die Asia- Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Jedes Jahr gehen mehr als 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus über 60 Ländern für die Teilnahme an den Wettbewerben um die Stevie Awards ein. Mit den Stevies werden weltweit herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet und so Organisationen jeder Art und jeder Größe sowie die Menschen dahinter gewürdigt. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter www.StevieAwards.com.

+-------------------------+ | Kontakt: | | Maggie Gallagher | | Maggie@StevieAwards.com | | (703) 547-8389 | +-------------------------+

