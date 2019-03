GNW Ad Hoc: Ad hoc:Valneva gibt die Verfügbarkeit seines geprüften Konzern- und Jahresabschlusses 2018 bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Ad hoc:Valneva gibt die Verfügbarkeit seines geprüften Konzern- und Jahresabschlusses 2018 bekannt

Ad hoc:Valneva gibt die Verfügbarkeit seines geprüften Konzern- und

Jahresabschlusses 2018 bekannt

Valneva gibt die Verfügbarkeit seines geprüften Konzern- und Jahresabschlusses

2018 bekannt

Saint Herblain (Frankreich), 21. März 2019 - Valneva SE ("Valneva" oder "das

Unternehmen"), ein Biotech-Unternehmen, das Impfstoffe gegen

Infektionskrankheiten mit großem ungedeckten Bedarf entwickelt und vermarktet,

gab heute die Veröffentlichung seines geprüften IFRS Konzernjahresabschlusses

und seines gesetzlichen Jahresabschlusses für Valneva SE zum 31. Dezember 2018

bekannt. Die Finanzberichte sind auf der Website des Unternehmens verfügbar:

https://www.valneva.com/en/investors-media/financial-reports

Valneva hatte am 21. Februar 2019 über die ungeprüften Konzernergebnisse und den

Ausblick für das Gesamtjahr 2019 berichtet[1].

Valneva SE

Valneva ist ein voll integriertes, kommerziell aufgestelltes Biotechunternehmen,

das auf die Entwicklung innovativer, lebensrettender Impfstoffe spezialisiert

ist. Valnevas Portfolio beinhaltet zwei am Markt befindliche Reiseimpfstoffe:

IXIARO(®)/JESPECT(®) zur Prävention von Japanischer Enzephalitis und DUKORAL(®)

zur Prävention von Cholera und, in einigen Ländern, zur Vorbeugung von durch

ETEC verursachtem Durchfall. Das Unternehmen hat verschiedene

Impfstoffkandidaten in Entwicklung, einschließlich eines einzigartigen

Impfstoffs gegen Lyme Borreliose. Valneva hat Standorte in Österreich, Schweden,

dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Kanada und den USA mit ungefähr 480

Mitarbeitern. www.valneva.com

Forward-Looking Statements

Diese Pressemitteilung beinhaltet gewisse die Zukunft betreffende Aussagen im

Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Valneva; diese betreffen unter

anderem den Fortschritt, die zeitliche Planung und Fertigstellung von

Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie klinische Studien für

Produktkandidaten, die Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten

herzustellen, zu verwerten und zu vermarkten und Marktzulassungen für

Produktkandidaten zu erhalten, die Fähigkeit, geistiges Eigentum zu schützen und

bei der Geschäftstätigkeit des Unternehmens das geistige Eigentum anderer nicht

zu verletzen, Schätzungen des Unternehmens für zukünftige Wertentwicklung sowie

Schätzungen bezüglich erwarteter operativer Verluste, zukünftiger Einnahmen, des

Kapitalbedarfs sowie der Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierung, der geplanten

Akquisition und der geplanten Bezugsrechtsemission. Auch wenn die tatsächlichen

Ergebnisse oder Entwicklungen der Valneva mit den die Zukunft betreffenden

Aussagen, die in diesen Unterlagen enthalten sind, übereinstimmen, können diese

Ergebnisse und Entwicklungen keine Aussagekraft für die tatsächlichen Ergebnisse

und Entwicklungen der Valneva in Zukunft haben. In manchen Fällen können Sie die

Zukunft betreffende Aussagen an der Verwendung von Ausdrücken wie "könnte",

"sollte", "dürfte", "erwartet", "nimmt an", "glaubt", "denkt", "hat vor",

"schätzt", "abzielen" und ähnlichen Formulierungen erkennen. Diese die Zukunft

betreffenden Aussagen basieren im Wesentlichen auf den gegenwärtigen Erwartungen

der Valneva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen mehreren

bekannten, aber auch unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen

Faktoren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Entwicklungen und Erfolgen führen

können, die von den künftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen, welche

in den Prognosen dargestellt oder vorausgesetzt werden, erheblich abweichen

können. Insbesondere die Erwartungen von Valneva könnten unter anderem durch

Unsicherheiten bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, unerwartete

Ergebnisse bei klinischen Studien, unerwartete regulatorische Eingriffe oder

damit verbundene Verzögerungen, Wettbewerb im Allgemeinen, Auswirkungen von

Währungsschwankungen, von Auswirkungen von globalen und europäischen

Finanzierungskrisen sowie die Möglichkeiten des Unternehmens, Patente oder

sonstige Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben oder aufrechtzuerhalten, von

der Fähigkeit die erworbenen Unternehmensgegenstände erfolgreich zu integrieren

und durch den Erfolg der geplanten Bezugsrechtsemission beeinflusst werden.

Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten kann somit nicht gewährleistet

werden, dass die zukunftsbezogenen Aussagen aus dieser Pressemeldung eintreten.

Die von Valneva erteilten Informationen beziehen sich auf den Tag der

Pressemitteilung und lehnen - außer in den gesetzlich geregelten Fällen -

jegliche Verpflichtung oder Absicht ab, irgendeine die Zukunft betreffende

Aussage öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[1]Valneva Pressemeldung: https://www.valneva.com/en/investors-

media/news/2019#310

