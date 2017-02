GNTM startet am Donnerstag, 9. Februar, auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -#GNTM startet am Donnerstag, 9. Februar, auf ProSieben: Die erste#GNTM-Fashion-Show fuer die Models aus Team Weiß (Michael) stehtbevor. Mit edlen Haute Couture-Kleidern warten dieTopmodel-Anwaerterinnen Backstage auf ihren großen Auftritt. Koennensie Heidi Klum ueberzeugen und bekommen ein Ticket fuer die große#GNTM-Reise ans Mittelmeer auf ein Kreuzfahrtschiff? #GNTM - abDonnerstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben. Germany's next Topmodel,Staffel 12, 2017.Foto: © ProSieben/ Richard Huebner. Dieses Bild darf einmalig bis15.Februar 2017 einmalig honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke undnur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. SpaetereVeroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicherGenehmigung der ProSieben Television GmbH moeglich. Nicht fuer Titel!Nicht fuer Poster! Nicht fuer EPG! Verwendung nur mitCopyrightvermerk. Zum Start der zwoelften Staffel'GermanyÕs next Topmodel - by Heidi Klum' am Donnerstag, 9. Februrar,verwandelt das #GNTM-Team den gesamten Flughafen Kassel in einenFashion-Hotspot. 50 Topmodel-Anwaerterinnen aus ganz Deutschlandmuessen vor Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo ihrTopmodel-Potenzial unter Beweis stellen. Wer Heidi Klum ueberzeugt,darf in den Flieger in Richtung C[TM]te dÕAzur steigen. Das gab esnoch nie: In Marseille erwartet die Models ein eigenes#GNTM-Kreuzfahrtschiff, mit dem sie zusammen mit Heidi Klum, MichaelMichalsky und Thomas Hayo in See stechen. #GNTM - ab Donnerstag,20:15 Uhr, auf ProSieben Germany's next Topmodel, Staffel 12, 2017Foto: © ProSieben/ Richard Huebner #GNTM - ab Donnerstag, 9. Februar, auf ProSieben: Team Schwarz(Thomas) ist bereit fuer die erste Fashion-Show der zwoelften Staffel#GNTM. Die Nachwuchsmodels stehen in aufwendigen HauteCouture-Kleidern Backstage am GNTM-Flughafen und warten auf denentscheidenden Walk vor Heidi Klum, Michael Michalsky und ThomasHayo. Wer darf mit ans Mittelmeer und auf die Topmodel-Kreuzfahrt?#GNTM - ab Donnerstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben. Germany's nextTopmodel, Staffel 12, 2017.Foto: © ProSieben/ Richard Huebner. 