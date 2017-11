Die #GNTM-Siegerin 2018 glänzt auf dem Cover des High Fashion Magazins Harper's Bazaar

Unterföhring (ots) - Fashion meets Fashion: In der 13. Staffel"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" erscheint die Gewinnerinerstmals auf dem Cover der Harper's Bazaar. Das High Fashion Magazinvon Hubert Burda Media ist damit neuer Partner der ProSiebenErfolgs-Show. Christoph Körfer, Kommunikationschef ProSieben: "Dietraditionsreiche Weltmarke passt perfekt zu #GNTM. Sie übt sicher aufalle Topmodel-Aspirantinnen einen großen Reiz aus." Elfi Langefeld,Managing Director BurdaStyle Luxury: "Harper's Bazaar ist das ältesteFashion-Magazin der Welt und zeichnet sich seit jeher durch seinebesonderen Cover aus. Sie verkörpern, wie auch die Marke, eineunique, facettenreiche, mutige und stilsichere Haltung. Wir freuenuns, diesen Anspruch zukünftig mit den Kandidatinnen von 'Germany'snext Topmodel' umzusetzen, und die Gewinnerin in einer besonderenInszenierung auf dem Cover zu zeigen."Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner Tel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Bruchner@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell