"GNTM"-Gewinnerin Céline in COSMOPOLITAN: "Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, lasse ich mich von niemandem davon abbringen"

München (ots) - Seit einer Woche ist es offiziell: Die 18-jährigeCéline Bethmann ist die Schönste im "Germany's next Topmodel"-Land.In COSMOPOLITAN (EVT. 01.06.) verrät die Koblenzerin aus dem "TeamThomas", was sie bei der Castingshow gelernt hat und welche Pläne siefür die Zukunft hat.Mit 1,81 Metern hat Céline die perfekte Model-Größe. Dank ihrerTeilnahme bei "GNTM" weiß sie ihre langen Beine jetzt auch in Szenezu setzen: "Auf hohen Schuhen zu laufen, habe ich erstaunlich schnellgelernt. Aber ich war vor jedem Walk so meganervös, weil ich allesperfekt machen wollte. Thomas hat mich dann ganz toll beruhigt. Erhat mir erklärt, dass ich diese Angst in eine positive Aufregungumwandeln kann. Das hat funktioniert. Das ist etwas, das ich fürsLeben mitgenommen habe."Obwohl sie bei den Dreharbeiten viel Spaß hatte, ist der18-Jährigen die lange Abwesenheit von Zuhause nicht leicht gefallen:"Ich habe meine Mädelsfamilie vermisst. Ich bin in einem reinenFrauenhaushalt groß geworden. Mit Mama, Oma und meiner drei Jahrejüngeren Schwester. Da die Familie klein ist, halten wir umso mehrzusammen. Als ich zurückkam, habe ich alle ganz fest geknuddelt."Ihre Mutter und ihre Oma sind Vorbilder für Céline: "Ein Rat von denbeiden ist, dass ich mich nie verbiegen lassen soll. Das hat dankmeines starken Willens bislang auch geklappt. Wenn ich mir mal etwasin den Kopf gesetzt habe, lasse ich mich von niemandem mehr davonabbringen. Die 'GNTM'-Teilnahme fand meine Familie erst nicht so gut.Ich habe es trotzdem gewagt. Jetzt habe ich gewonnen - und alle sindsehr stolz."Modeljob und Beziehung künftig unter einen Hut zu bekommen ist fürCéline kein Problem: "Mein Freund studiert in Polen Zahnmedizin.Deshalb führen wir schon länger eine Fernbeziehung. Das funktioniertsuper. Ich werde nie vor der Entscheidung 'Liebe oder Job?' stehen,da wir uns von Anfang die Freiheit eingeräumt haben, beideshinzukriegen."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT.01. 06.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.