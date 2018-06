Hamburg (ots) -Happy im zweiten Anlauf: Fata Hasanovic (23), Finalistin bei"Germany's Next Topmodel", ist wieder mit ihrer Jugendliebe Izet (27)zusammen - obwohl beide dieses Jahr bereits mit jeweils anderenverlobt waren. Exklusiv in InTouch (EVT 14.06.) spricht dieInfluencerin darüber, wie das Pärchen wieder zusammen gefunden hatund dass sie bereits zusammen gezogen sind."Izet war meine erste große Liebe, und ich war mit 17 einfach zujung", erzählt die Berlinerin. "Nach acht Monaten haben wir unsgetrennt, und er ist beruflich für dreieinhalb Jahre nach Australiengegangen. In dieser Zeit hatten wir gar keinen Kontakt mehr. Wirwaren ja auch schließlich beide dann mit anderen Partnern verlobt."Doch das Schicksal meinte es gut mit den Beiden. "Ich traf in Berlinzufällig seine Tante, und wir unterhielten uns. Sie erzählte mir,dass er genau an diesem Tag aus Australien zurückkommen würde. Zudiesem Zeitpunkt waren wir beide wieder solo und ich ließ ihn grüßen- ohne Hintergedanken. Tage später schrieb er mir bei Instagram, undwir telefonierten wenig später. Dann trafen wir uns." Das erste Datenach so langer Zeit blieb trotzdem ganz bodenständig. "Das war sehrspontan. Wir gingen am Rosenthaler Platz in Berlin Sushi essen unddanach spazieren." Dass sie wieder Gefühle füreinander haben,merkten die Beiden recht schnell. "Wir haben uns beide sehrverändert, aber die grundlegenden Dinge, bei denen man sich so gutverstanden hat, sind geblieben. Geküsst haben wir uns dann im Kino -nach einigen Wochen."Eigentlich hätten beide dieses Jahr jemand anderen heiratensollen. Doch alles kam anders. "Seit drei Monaten wohnen Izet und ichsogar schon zusammen", so Fata über ihr neues, altes Liebesglück.Doch eine Hochzeit steht dieses Jahr trotzdem nicht mehr auf demPlan. "Wir wollen nichts überstürzen. Das Zusammenziehen war schonein großer Schritt für uns beide. Jetzt genießen wir das ersteinmal."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 25/2018, EVT 14.06.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon:040/3019-4107.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell