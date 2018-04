Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) - Ausverkauft! Die Tickets für das Finale von"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am 24. Mai 2018 inDüsseldorf sind nach nur einer Woche komplett ausverkauft. Heidi Klumkürt "Germany's next Topmodel" nach vier Jahren erstmals wieder imRheinland."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - jeden Donnerstag, um20:15 Uhr auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Previews zur aktuellen Folge finden Sie hier:https://www.prosieben.de/alle-vorschauclips-gntm-staffel-13Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89]9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30]31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comSusi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell