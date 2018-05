GNTM-Finale 2018: Mit Shawn Mendes, Rita Ora, Cro und Wincent Weiss verzaubert Heidi Klum das Publikum (FOTO)

Unterföhring (ots) -Final Flashback im #GNTM-Finale: Die Finalistinnen Toni (18,Stuttgart), Pia (22, München), Julianna (20, Klein-Winternheim) undChristina (22, Dudenhofen) blicken auf der letzten Etappe zum Titel"Germany's next Topmodel" noch einmal den größten Herausforderungender Staffel ins Auge. Und sie bekommen Besuch von Freunden - dieDragqueens aus L.A.Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro rocken das#GNTM-Finale Das Beste vom Besten ist für das #GNTM-Finale gerade gutgenug: Mit ihrer unverkennbaren Powerstimme präsentiert Weltstar RitaOra auf der #GNTM-Finalbühne ihren aktuellen Song "Girls" - eineHommage an alle Powerfrauen. Dazu sorgt der Kanadier Shawn Mendes mitseinem neuesten Song "In My Blood" für Gänsehaut. Für das Musikvideozu "An Wunder" von Wincent Weiss standen die Topmodel-AnwärterinnenPia und Toni vor der Kamera. Im #GNTM-Finale steht der Popstar nunfür die Finalistinnen auf der Bühne. Und nicht zuletzt heizt mit CroDeutschlands Rapper-König dem #GNTM-Publikum ein.Glamouröses Comeback - Die Finalistinnen verwandeln sich inDragqueens Als Drag-Twins lieferten sie mit den #GNTM-Models eineunvergessliche Show ab - im Finale wollen sie diese noch toppen.Heidi Klum hat die Dragqueens aus L.A. zur großen #GNTM-Finalshoweingeflogen. Mit ihren schillernden Outfits, dem kunstvollen Makeupund mörderischen High Heels geben sie bei einer Tanzperformance mitden Finalistinnen noch einmal alles, um ihren #GNTM-Twin auf dem Wegzum Sieg zu unterstützen.Special GuestsDamit nicht genug: Die Zuschauer des #GNTM-Finales 2018 werden vonweiteren Special Guests erwartet - darunter der weltbekannteZauberkünstler und Illusionist Hans Klok.Fokussiert auf den AugenblickGenau wie im Vorjahr wird es im Finale von "Germany's nextTopmodel - by Heidi Klum" keine Handys in der Arena geben. Warum? Sokann das Publikum die Show in vollen Zügen genießen - 100% #GNTM.Die Finalshow von #GNTM wird zudem mit einem kleinen Zeitversatzausgestrahlt.Das sind die Finalistinnen:Team Michael Michalsky (weiß) Julianna (20), Sängerin ausKlein-Winternheim Pia (22), Studentin aus München Toni (18),Schülerin aus StuttgartTeam Thomas Hayo (schwarz) Christina (22), Kauffrau aus DudenhofenDas Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am 24.Mai 2018, um 20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89]9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.com BildredaktionStephi Bruchner, Susi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30] 31 98 80 822Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comSusi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell