Unterföhring (ots) -Das "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale 2017 steigtwieder in Deutschland. Am 25. Mai kürt Heidi Klum gemeinsam mitMichael Michalsky und Thomas Hayo "Germany's next Topmodel" 2017 zumersten Mal vor 8500 Fans in der Arena in Oberhausen. DerTicketverkauf startet parallel zum Sendestart der achten Folge amDonnerstag, 30. März 2017 um 20:15 Uhr, auf www.tickethall.de."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale, am 25. Mai2017, um 20:15 Uhr, auf ProSiebenAlle Informationen rund um das Finale der zwölften Staffel "Germany'snext Topmodel - by Heidi Klum" finden Sie aufwww.prosieben.de/topmodel