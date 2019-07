GM verschiebt Start seines Robotaxi-Dienstes

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Autoriese General Motors hat den für dieses Jahr angekündigten Start seines Robotaxi-Dienstes auf unbestimmte Zeit verschoben.



Stattdessen sollen zunächst die Testfahrten mit selbstfahrenden Fahrzeugen in San Francisco weiter ausgebaut werden, erklärte der Chef der GM-Roboterwagenfirma Cruise, Dan Ammann, am Mittwoch in einem Blogeintrag. Einen neuen Termin nannte er nicht.

Das Ziel sei, die Autos in großem Stil in der US-Metropole mit ihrem komplexen Verkehr einzuführen, schrieb Ammann. Wenn das gelinge, werde man auch schneller an anderen Orten vorankommen. In der Branche wurde bereits davon ausgegangen, dass erste Robotaxi-Dienste nur in eingeschränkten Bereichen von Städten unterwegs sein würden.