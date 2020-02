GM beschleunigt die Transformation der internationalen Märkte

Detroit (ots/PRNewswire) -- GM wird Vertriebs-, Entwicklungs- und Technikaktivitäten von Holdenbis 2021 einstellen, beabsichtigt Konzentration aufWachstumsmöglichkeiten im Geschäftsbereich Spezialfahrzeuge- GM und Great Wall Motors unterzeichnen verbindliches Term Sheet(Eckdatenpapier) für den Verkauf des Fertigungswerks in Thailand- Chevrolet wird Inlandsverkäufe in Thailand bis Ende 2020 einstellenGeneral Motors (NYSE: GM) unternimmt entscheidende Schritte zur Transformationseiner internationalen Aktivitäten, gestützt auf die im Jahr 2015 festgelegteumfassende Strategie, um das Kerngeschäft zu stärken, die Kosteneffizienzanzukurbeln und Maßnahmen in Märkten zu treffen, die keine adäquaten Renditenfür seine Anteilseigner erwirtschaften können.GM teilte heute mit, dass es die Geschäftsoperationen Vertrieb, Entwicklung undTechnik in Australien und Neuseeland zurückfahren und die Marke Holden bis 2021einstellen werde. Das Unternehmen wird sich bei seinen Strategien für den Marktauf den GM-Geschäftsbereich für Spezialfahrzeuge konzentrieren. Das Unternehmenkündigte ferner an, dass es ein verbindliches Eckdatenpapier mit Great WallMotors zum Erwerb der Rayong-Fahrzeug-Produktionsstätte von GM in Thailandvereinbart habe, und Chevrolet vom inländischen Markt in Thailand bis Ende 2020zurückziehen werde."Ich habe oft gesagt, dass wir das Richtige tun werden, selbst wenn es schwierigist, und jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen", sagte GM-Vorsitzende und CEO MaryBarra. "Wir restrukturieren unsere internationalen Operationen, fokussieren unsauf Märkte, in denen wir die richtige Strategie zur Ankurbelung solider Renditenhaben, und machen globale Investitionen zu unserer Priorität, die das Wachstumin der zukünftigen Mobilität steigern werden, insbesondere in den BereichenElektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge.""Während diese Maßnahmen unsere globale Strategie unterstützen, haben wirgrößtes Verständnis dafür, dass sie auch Menschen betreffen, die einen großenBeitrag für unser Unternehmen geleistet haben. Wir werden unsere Beschäftigten,unsere Kunden und Partner unterstützen, um für einen ordnungsgemäßen undrespektvollen Übergang in den jeweiligen Märkten zu sorgen."GM-President Mark Reuss sagte, dass das Unternehmen eine Reihe von Möglichkeitenerkundet habe, aber keine davon die Herausforderungen in Bezug auf dienotwendigen Investitionen im stark fragmentierten Markt für Rechtslenkerbewältigen konnte, oder die Wirtschaftlichkeit zur Ankurbelung des Wachstums derMarke und zur Erzielung einer angemessenen Rendite aufwies."In den höchsten Führungsebenen unseres Unternehmens empfinden wir den tiefstenRespekt für das Erbe von Holden und deren Leistungen für unser Unternehmen undfür die Länder Australien und Neuseeland", erklärte Reuss."Nachdem wir viele mögliche Optionen in Betracht gezogen haben - und unserepersönlichen Wünsche, d. h. den Menschen und dem Markt gerecht zu werden,zurückgestellt haben - sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass wirweiteren Investitionen nicht vor allen anderen Erwägungen den Vorrang gebenkönnen, die wir in einer Wirtschaft berücksichtigen müssen, die sich so raschwandelt.""Wir sind davon überzeugt, dass wir die Chance haben, den GeschäftsbereichSpezialfahrzeuge profitabel ausbauen zu können und wir planen, mit unserenPartnern zusammenzuarbeiten, um dies zu erreichen", stellte er fest.GM führte außerdem eine detaillierte Analyse des Geschäftsszenarios für einezukünftige Produktion in der Produktionsanlage Rayong in Thailand durch. Dieniedrige Auslastung der Anlage und die prognostizierten Volumina machen eineWeiterführung der GM-Produktion in dieser Anlage allerdings unhaltbar. Ohne eineinländische Fertigung ist Chevrolet nicht in der Lage, in Thailands Markt fürNeufahrzeuge zu konkurrieren.Steve Kiefer, GM Senior Vice President und President von GM International,erklärte, dass diese Entscheidungen sich auf die Ankündigung im Januar stützen,dass GM seine Produktionsstätte in Talegaon verkaufen wird; erheblicheRestrukturierungsmaßnahmen in Korea durchführen wird; sowie auf denInvestitionen und der kontinuierlichen Optimierung der Geschäftsaktivitäten inSüdamerika basiert."Dies sind schwierige Entscheidungen, aber sie sind notwendig, um unser Ziel zuerreichen, die Regionen von GM International auf den Weg des Wachstums und derWirtschaftlichkeit zu bringen", sagte Kiefer."GM ist in unseren Kernmärkten von GM International, d. h. in Südamerika, imNahen Osten und in Korea, gut positioniert."Julian Blissett, GM International Operations Senior Vice President, erläuterte,dass GM neben der Umsetzung von Plänen in den internationalen Kernmärkten auchdie Optimierung von Partnerschaften in Märkten wie Usbekistan fortführe, indemUnternehmenswerte übertragen und starke Lieferketten aufgebaut würden, um dieKosten in Wachstumsmärkten zu reduzieren."In Märkten, in denen wir über keine bedeutende Größenordnung verfügen,beispielsweise Japan, Russland und Europa, streben wir nach einer Nischenpräsenzdurch den Vertrieb von profitablen Importfahrzeugen der gehobenen Klasse -unterstützt durch eine straffe Struktur bei GM", sagte Blissett."Wir werden diese erfolgskritischen Geschäftsstrategien weiter umsetzen, währendwir gleichzeitig in den betroffenen Märkten einen Übergang mit Würde und Respektverwirklichen."In Australien, Neuseeland, Thailand und damit zusammenhängenden Exportmärktenkönnen Kunden versichert sein, dass GM alle Gewährleistungen erfüllen und dieBereitstellung von Wartungsleistungen und Ersatzteilen fortsetzen wird. LokaleNiederlassungen werden weiterhin alle Rückrufaktionen sowie jeglichesicherheitsbezogenen Anliegen handhaben und dabei mit den entsprechendenstaatlichen Behörden zusammenarbeiten.Als Ergebnis dieser Maßnahmen in Australien, Neuseeland und Thailand erwartetdas Unternehmen, dass geldwirksame Netto-Belastungen von ca. 300 Millionen USDanfallen werden. Das Unternehmen erwartet insgesamt geldwirksame Belastungen undnicht-geldwirksame Belastungen in Höhe von 1,1 Milliarden USD. Die Belastungenwerden hauptsächlich im ersten Quartal zu verzeichnen sein und sich bis zumvierten Quartal 2020 fortsetzen. Diese Belastungen werden als Sonderabgaben fürEBIT-bereinigte, EPS verwässert-bereinigte und bereinigte automotive freieCashflow-Zwecke gelten. Bei der Äußerung dieser Auffassungenverlassen wir uns auf Einschätzungen und Analysen, die auf unserer Erfahrung undauf unseren Ansichten über historische Tendenzen, derzeitige Bedingungen underwartete zukünftige Entwicklungen sowie auf weitere Faktoren beruhen, die wirunter den gegebenen Umständen als relevant betrachten. Wir sind davon überzeugt,dass diese Beurteilungen angemessen sind, jedoch sind diese Aussagen keineGarantien für jegliche Ereignisse oder finanzielle Ergebnisse. Deshalb könnenunsere tatsächlichen Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von wichtigen positivenoder auch negativen Faktoren erheblich abweichen. Eine Auflistung und eineBeschreibung dieser Faktoren finden sich in unserem Jahresbericht auf Formular10-K und in unseren weiteren Unterlagen, die wir nachfolgend bei derUS-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht haben. Wirweisen Leser ausdrücklich darauf hin, sich nicht unangemessen aufzukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. General Motors (NYSE: GM) ist ein internationales Unternehmen, das sich derAufgabe widmet, sicherere, bessere und nachhaltigere Wege für die Mobilität vonMenschen bereitzustellen. General Motors, seine Tochtergesellschaften undGemeinschaftsunternehmen verkaufen Fahrzeuge unter den Markennamen Chevrolet, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2721905-1&h=1982966972&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2721905-1%26h%3D920381861%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chevrolet.com%252F%253Fevar25%253DGM_COM_Our_Brands%26a%3DChevrolet%252C&a=Chevrolet%2C) Buick, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2721905-1&h=108803411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2721905-1%26h%3D3059924815%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.buick.com%252F%253Fevar25%253DGM_COM_Our_Brands%26a%3DBuick%252C&a=Buick%2C) GMC, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2721905-1&h=2867196491&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2721905-1%26h%3D2884505782%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gmc.com%252F%253Fevar25%253DGM_COM_Our_Brands%26a%3DGMC%252C&a=GMC%2C) Cadillac (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2721905-1&h=2379346598&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2721905-1%26h%3D2302301137%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cadillac.com%252F%253Fevar25%253DGM_COM_Our_Brands%26a%3DCadillac&a=Cadillac), Holden, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2721905-1&h=3727134741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2721905-1%26h%3D1217814016%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.holden.com.au%252F%253Fevar25%253DGM_COM_Our_Brands%26a%3DHolden%252C&a=Holden%2C) Baojun (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2721905-1&h=2996657790&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2721905-1%26h%3D1990965217%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sgmw.com.cn%252F%26a%3DBaojun&a=Baojun) und Wuling (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2721905-1&h=850481249&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2721905-1%26h%3D1603081180%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sgmw.com.cn%252F%253Fevar25%253DGM_COM_Our_Brands%26a%3DWuling&a=Wuling). 