GM: Darum könnte das Kurspotential gering ausfallen!

der langfristige Chart der Aktie des größten US-Automobilherstellers GM sieht wahrlich nicht sehr einladend aus. Nach dem herben Einbruch infolge der Insolvenz sowie der Finanzkrise konnte sich die Aktie zwar erholen. Über eine langfristige Seitwärtsphase kam sie jedoch nie hinaus. Zuletzt gab die Aktie wieder nach, nachdem der US-Autoabsatz gemäß den letzten Daten anscheinend seinen Peak erreicht hat. Wir hatten berichtet.

Die Aktie verlor bis dato in diesem Jahr ca. 13 % an Wert. Die beiden langfristigen Wochendurchschnitte (100, 200) bieten derzeit zwar im Bereich zwischen 32-34 US-Dollar je Aktie eine technische Unterstützung, in Seitwärtsphasen dürfte die Unterstützung allerdings an statistischer Relevanz verlieren.

Kurspotential bleibt begrenzt

Wir wollen aber hier eine andere Sache hervorheben. Die GM-Aktie wird derzeit mit einem KGV von 5,13 bewertet. Gleichzeitig beträgt die Dividendenrendite 4,58. Beide Werte sind annähernd gleich. Das ist selten der Fall und deutet darauf hin, dass der Markt bald entweder fallende Gewinne oder fallende Dividenden erwartet. Das langfristige durchschnittliche KGV von GM beträgt 3,52, die durchschnittliche Dividendenrendite 4,01. Eine tendenziell höhere Dividendenrendite als das KGV deutet in der Regel auf ein geringeres Kurspotential hin.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.