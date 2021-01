GM Aktie: e-LKW mit vernetzter Palette enthüllt!

General Motors Co. (NYSE:GM) stürzte sich am Dienstag in das Geschäft mit batterieelektrischen Lieferfahrzeugen und Frachttechnik und stellte einen elektrisch betriebenen Transporter und ein angeschlossenes Palettensystem vor, mit dem Waren vom Fahrzeug zur Haustür des Kunden gebracht werden können.

Der Autohersteller hatte angedeutet, dass er an einem batteriebetriebenen Elektrotransporter arbeitet. CEO Mary Barra kündigte die Gründung des Startups BrightDrop während einer digitalen



