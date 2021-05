GM Aktie: Werksschließungen wegen Chip-Mangel!

General Motors Co (NYSE:GM) und Ford Motor Co (NYSE:F) sagten am Donnerstag, dass sie vorübergehend mehr nordamerikanische Fabriken schließen werden, da sich die anhaltende Halbleiterchip-Knappheit, die die Produktion für Autohersteller von Detroit bis Tokio beeinträchtigt, verschlimmert, berichtet die Washington Post.

Dem Bericht zufolge wird GM die Produktionslinien in Spring Hill, Tennessee, Delta Township, Michigan, und Ramos Arizpe, Mexiko, für 1-2 Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung