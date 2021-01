GM Aktie: Opel Ampera EV fängt beim Laden in Deutschland Feuer!

Ein Opel Ampera-e fing am 1. November Feuer, als er in Deutschland parkte und an ein Wechselstrom-Ladegerät angeschlossen war. Bei dem Auto handelt es sich um die europäische Version des Elektrofahrzeugs Cheverolet Bolt der General Motors Company (NYSE:GM). Ein Video des Vorfalls zeigt Feuerwehrleute im Kampf gegen das Feuer. Zunächst beginnt der Rauch aus dem Unterboden zu strömen, als plötzlich Flammen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung