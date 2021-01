GM Aktie: Jetzt geht’s los!

General Motors Co. (NYSE:GM) wird 800 Millionen Dollar in die Umgestaltung eines Werks in Ingersoll, Ontario, investieren, um seine elektrischen Lieferwagen EV600 zu bauen.

BrightDrop ist ein neuer Geschäftsbereich innerhalb von GM, der ein Ökosystem von vernetzten und elektrifizierten Produkten und Dienstleistungen von der ersten bis zur letzten Meile anbietet. GM hat BrightDrop letzte Woche auf der CES 2021 digital vorgestellt.



