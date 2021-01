GM Aktie: General Motors geht auf Kapitalbeteiligung in Nikola!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

General Motors (NYSE:GM) gibt die Übernahme einer Kapitalbeteiligung am Start-up-Unternehmen Nikola Corp. (NASDAQ:NKLA) und reduziert damit eine im September angekündigte weitreichende Herstellungspartnerschaft und einen Liefervertrag auf die mögliche Bereitstellung von Brennstoffzellen in der Zukunft. GM-CEO Mary Barra und der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Nikola, Trevor Milton, beschrieben am 8. September begeistert die Kapitalbindung in Höhe von 2 Milliarden Dollar. GM würde im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



