GM-Aktie: Erweitert den Zugang zum Laden von Elektrofahrzeugen!

Überblick(NYSE:GM) will bis zu 40.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Nordamerika installieren und im Rahmen des neuen Community Charging Program fast 750 Millionen Dollar in die Ladeinfrastruktur investieren. GM wird mit seinen Händlern zusammenarbeiten, um Ladestationen der Stufe 2 (EVSE) an kritischen Orten in den jeweiligen Gemeinden der Händler zu installieren, darunter Arbeitsplätze, Mehrfamilienhäuser, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen sowie Hochschulen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!