GM-Aktie: Chip-Knappheit macht weiter Probleme!

Ein weltweiter Mangel an Halbleiterchips beeinträchtigt weiterhin die Automobilindustrie auf beiden Seiten der Grenze zwischen den USA und Mexiko.

General Motors Co. (NYSE:GM) teilte kürzlich mit, dass es die Produktionskürzungen in drei nordamerikanischen Werken, einschließlich der Anlage in San Luis Potosí, Mexiko, bis Ende März verlängert hat.

Das GM-Werk in San Luis Potosí produziert den Equinox, den Chevrolet Trax und den GMC Terrain



