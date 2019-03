GMTFO-Produktionen erzielen rekordverdächtige 8 Millionen Ansichten in den ersten zwei Monaten in China

Finanztrends Video zu



Toronto (ots/PRNewswire) - GMTFO, der führende Exporteur vonBildungsproduktionen in französischer Sprache aus Ontario, freutsich, sein neustes Distributionsgeschäft in China bekanntzugeben.Eine neue Vereinbarung mit JOLLY, einem chinesischenVertriebsunternehmen, wurde im Dezember 2018 abgeschlossen, und dieersten Ergebnisse sind eingetroffen: "Wir freuen uns, zu sehen, dassunsere zwei Serien Chansons Traditionnelles und Les Toopati in zweiMonaten mehr als 8 Millionen Mal angesehen wurden", erklärte GlennGlenn O'Farrell, Präsident und CEO. JOLLY ist auf den Vertrieb vonaudiovisuellen Programmen in China, Hongkong, Macao und Taiwanspezialisiert.In einem ersten Schritt vertreibt JOLLY TFO-Produktionen mittraditionellen französischen Liedern, die von den Charakteren derShow Mini TFO moderiert werden. Der chinesische Vertriebspartnerbringt außerdem Les Toopati auf den Markt, eine TFO Produktion mitPuppen, die Abenteuer in einem Kindergarten erleben. Mit zunehmenderMarktnachfrage werden weitere Inhalte hinzukommen. JOLLY erwägtaußerdem, weitere Serien zu vertreiben.Die ersten drei Jahre der Vereinbarung sind erneuerbar und regelndie Ausstrahlung über zehn Online-Videoplattformen undFernsehstationen. Die GMTFO Produktionen werden auf Französischausgestrahlt, doch JOLLY erwägt eine Untertitelung."Wir sind sehr stolz auf diese Exportinitiative fürGMTFO-Produktionen in den chinesischen Markt. In den letzten Monatenhat JOLLY unsere Programme in China erfolgreich marktgetestet. Undwir sehen nun die konkreten Ergebnisse, die die internationaleAttraktivität der Inhalte bestätigen, die wir hier in unseren Studiosin Ontario produzieren", sagte Glenn O'Farrell, Chief ExecutiveOfficer von TFO. Er erklärte: "Angebote für Lehrer und Familien inOntario bereitzustellen, ist unser erster Auftrag. Exportchancen fürunsere kreativen Stimmen zu kreieren, um Lernzielgruppen in Kanadaund internationalen Märkten zu erreichen, trägt zur Nachhaltigkeitder franco-ontarischen Produktionen bei."Neben seinem neusten Vorstoß auf den chinesischen Markt vertreibtTFO seine Produkte bereits in den USA, Frankreich, Spanien undItalien. TFO-Inhalte sind außerdem auf mehr als 22 YouTube-Kanälenmit insgesamt mehr als 700 Millionen Ansichten verfügbar. DasUnternehmen bedient 1,1 Millionen frankophone und frankophileStudenten und 37.000 Lehrer in Ontario.Pressekontakt:Carole Nkoa, Chief Marketing and Communications Officer,+1-416-605-5113, cnkoa@tfo.orgOriginal-Content von: Ontario French Language Educational Communications Authority (TFO), übermittelt durch news aktuell