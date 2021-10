GMG und BOSCH unterzeichnen Kooperationsvereinbarung über die Entwicklung und Lieferung der GMG-Produktionsanlage für Graphen-Aluminium-Ionen-Akkus durch Bosch

Quelle: IRW Press

Brisbane, Queensland, Australien – Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSX-V:GMG; FRA:0GF) („GMG“ oder „Unternehmen“) freut sich, bekannt geben zu können, dass GMG und Robert Bosch Australia Pty Ltd („BOSCH“) eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet haben, um die Bedingungen für verbindliche Verträge zu vereinbaren, in deren Rahmen BOSCH eine Fertigungsanlage für Graphen-Aluminium-Ionen-Akkus („G+AI-Akkus“) entwickeln und liefern soll.

