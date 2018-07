GMA Ceremony and Festival, die als asiatischer Grammy Award gelten, erhalten internationale Anerkennung

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Die 29. Golden Melody Awards,übertragen von der Taiwan Television Enterprise Ltd., wurden am 23.Juni 2018 erfolgreich durchgeführt. Die Preisverleihung und diewährenddessen stattfindenden Auftritte fanden mit einer starkenBesetzung, u.a. Jam Hsiao, A-mei, Eason Chan, JJ Lin, Lala Hsu undüber hundert weiteren Künstlern statt, die gleichermaßen allgemeineAnerkennung aus den Reihen von Experten aus der Musikbranche undVeranstaltern internationaler Musikfestivals erhielten. An dieserStelle ergeht herzlicher Dank an das "Kulturministerium" für seineBemühungen, die GMA in den vergangenen Jahren zu fördern. Die GMAwurden von Rob Schwartz, dem Leiter des Billboard Magazine in Tokio,in einem Schreiben für ihre sowohl inhaltlichen und formalenVerbesserungen gelobt und Michael Hollet, der Veranstalter deskanadischen NXNE-Festivals lobte die GMA für den immensenProduktionswert und erklärte, dass es sich bei den GMA tatsächlich umden asiatische Grammy Award handelt.Das GMA Festival zusammen mit der Konferenz, dem Biz MatchingCenter, einer Netzwerkveranstaltung, Ausstellung,Unternehmensvorstellungen, Vorführungen und der GMA Heat vom 20. -23. Juni 2018 statt. Zu den Konferenzen waren über 40 professionelleVertreter zur Diskussion von Musiktrends und zum Erfahrungsaustauscheingeladen. An den Konferenzen nahmen über 1.500 Menschen teil.Auch die Partnerfestivals der GMA profitierten in Form derdiesjährigen Kooperation mit internationalen Musikfestivals. Bei denVorführungen traten Lomosonic aus Thailand, Bentham aus Japan und diebekannte schwedische Punk-Band Magnettes auf. Die Auftritte voninsgesamt 8 verschiedenen taiwanesischen Künstlern, darunter No Partyfor Cao Dong, Sangpuy, Joanna Wand und Eric Chou während des Konzertswurden von den internationalen Festivalveranstaltern ebenfallsgelobt. An dem Event nahmen über 2.000 Menschen teil.Insgesamt nahmen am GMA-Festival, bei dem es über 330 registrierteBiz-Matching-Session und ein geschätztes Transaktionsvolumen von 500Millionen NTD gab, 387 Unternehmen aus dem Inland und Ausland (321inländisch, 66 ausländisch) sowie 1.026 Experten aus der Brancheteil. Zum ersten Mal seit dem ersten GMA Festival im Jahr 2014 warenmehr als 1.000 Experten aus der Branche beteiligt.Die 29. Golden Melody Awards sorgten für eine Welle neuer Ideenund förderten viele Möglichkeiten für Handel und Zusammenarbeit. Beiden diesjährigen GMA wurden die sozialen Medien mitverwendet undentsprechende Materialien für die offiziellen Seiten auf Facebook,Instagram und Weibo entwickelt. Der Tag #GMA# auf dem chinesischenWeibo hatten über 1,85 Milliarden Klicks. Es kam zu einerVerbesserung des Sinns für die Teilnahme der jüngeren Generation, desEinflusses und des Rufs der GMA.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/714445/Golden_Melody_Festival_Lomosonic.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/714447/Best_Composer__Crowd_Lu.jpgPressekontakt:Irena Linirena@ttv.com.tw+886-02-2775-8888 EXT558Original-Content von: Taiwan Television Enterprise Ltd., übermittelt durch news aktuell