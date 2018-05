Bochum (ots) -Die sozial-ökologische Geldanlage, die positiven Wirkungen auf dieGesellschaft und ihre Transparenz sind das Erfolgsrezept der GLSBank. Das bescheinigen zum wiederholten Male auch unabhängigeOrganisationen - im aktuellen "Fair Finance Guide".Den "Fair Finance Guide" hat ein NGO-Bündnis erstellt, umKundinnen und Kunden Orientierung zu geben, wie ihre Banken mitMenschenrechten und Umweltstandards umgehen. Insgesamt flossen 240Aspekte in die Bewertung ein.Die Herausgeber - Facing Finance, Südwind und Rank a Brand -weisen erneut darauf hin, dass es unzureichendeSelbstverpflichtungen und gravierenden Mangel an Transparenz gebe.Sie haben 13 Banken verglichen, darunter die Deutsche Bank, dieCommerzbank und die Triodos Bank. Der "Fair Finance Guide" wurdeheute in aktueller Ausgabe in Deutschland veröffentlicht.Die GLS Bank hat sich im Vergleich zum Fair Finance Guide 2016 umzwei Prozentpunkte auf 95% nochmals verbessert und ist damit erneutSpitzenreiter, auch wegen ihrer Transparenz. "Wir veröffentlichenjeden einzelnen Kredit, den Unternehmen und Projekte erhalten.Gleiches gilt für unsere Eigenanlagen. Auch das Portfolio des GLSAktienfonds wird übersichtlich erläutert", erklärtGLS-Vorstandssprecher Thomas Jorberg. "Wir sind der Überzeugung, dassdie Menschen wissen müssen, was genau mit ihrem Geld geschieht. Nurdann können sie es auch verantwortungsvoll einsetzen. Und nur dannkönnen wir als Gesellschaft darüber ins Gespräch kommen, wie wir unsentwickeln wollen", sagt Jorberg.Klare Kriterien streng überwachtNur sechs der 13 getesteten Institute halten sich laut FairFinance Guide an ihre eigenen Anlage- und Finanzierungsgrundsätze.Die GLS Bank ist eines davon und ehrt somit das Vertrauen ihrerKunden und Kundinnen kontinuierlich und transparent. Die GLS Bankstellt Geld dort zur Verfügung, wo ein sozialer und ökologischerMehrwert entsteht. Dazu gehören Branchen wie erneuerbare Energien,ökologische Landwirtschaft und Wohnen. Im vergangenen Jahr wurdenKredite in Höhe von insgesamt 900 Millionen Euro vergeben.Die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze enthalten Vorgaben mitPositivkriterien und 14 Negativkriterien, die etwa Atomkraft, Rüstungund Tierversuche ausschließen. Ein eigenes Research und der mitunabhängigen Experten besetzte Anlageausschuss nehmen für jedesUnternehmen eine präzise inhaltliche Bewertung vor. Auch externeNachhaltigkeitsratings fließen ein. Daraus entsteht dasAnlageuniversum der GLS Bank.Mehr Informationen zum "Fair Finance Guide":www.fairfinanceguide.deÜber die GLS BankDie sozial-ökologische GLS Bank bietet ihren Kundinnen und Kundenalle Leistungen einer Hausbank an, vom Girokonto über Baufinanzierungbis zu Beteiligungen. Sie hat ihren Sitz in Bochum und Standorte inBerlin, Hamburg, Frankfurt, Freiburg, München und Stuttgart. Überihre Partnereinrichtung GLS Treuhand ist auch der Bereich Stiften undSchenken abgedeckt. Jeder Kunde kann Mitglied und somit Eigentümerder Bank werden. Mit einer umfassenden Transparenz bietet sie einendreifachen Gewinn: menschlich, zukunftsweisend, ökonomisch.Pressekontakt:presse@gls.deOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell