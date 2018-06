GLS Bank stellt erste sozial-ökologische Online-Community vor

Bochum (ots) - Futopolis ist das neue digitale Angebot der GLSBank. Es wird erstmals bei der Jahresversammlung an diesem Wochenendein Bochum 1.600 Gästen präsentiert. Thema in diesem Jahr: Wie lässtsich der gesellschaftliche Zusammenhalt sicherstellen?In der digitalen GLS Bank Futopolis treffen sich Menschen, dienachhaltiges Leben gestalten wollen. Hier können sie gemeinsamzukunftsweisende Projekte umsetzen und ihr Wissen mit derGemeinschaft der GLS Bank teilen. Herausragend sei dieDatensicherheit, erläutert Aysel Osmanoglu, IT-Vorstand der GLS Bank:"Die Daten der Nutzer*innen werden bei uns nicht zur Ware und unterkeinen Umständen verkauft. Wir verwenden keine Algorithmen, dieMenschen analysieren. Alle entscheiden selbst, welche Beiträge siemit wem teilen." Außerdem werden alle Daten auf mit Ökostrombetriebenen Servern in Deutschland gespeichert.Kern der GLS Bank Futopolis ist die "Projektschmiede", in der sichkreative Ideen für den Alltag, gemeinsame Aktionen oder auch Konzeptefür mögliche Finanzierungen gemeinsam erarbeiten lassen. Hier tretenKunden*innen, Mitglieder, Unternehmen und Mitarbeitende der GLS Bankdirekt in den Austausch. So wird durch Wissen, Debatten und Eventsgezeigt, wie sich sozial-ökologischer Wandel gestalten lässt. "Werbislang dachte, er könne alleine nichts ändern - ist ab sofort nichtmehr allein", sagt Osmanoglu, die Futopolis auch als eine Antwort aufFacebook und Co. sieht. Futopolis geht im Laufe dieses Sommersonline. Für die rund 220.000 GLS Bank Kunden*innen ist der Zugangkostenlos.Jahresversammlung: Was uns zusammenhältVorstandssprecher Thomas Jorberg spannt bei der Frage nachZusammenhalt einen Bogen von den Anfängen der GLS Bank bis heute.Seit der Gründung ist gegenseitige Hilfe erklärtes Ziel. Wer bei derGenossenschaft Mitglied wird, tut dies in erster Linie mit Rücksichtauf den Geldbedarf anderer Mitglieder. Jorberg ist überzeugt: "Seit44 Jahren leisten wir zu 100 Prozent einen positiven Beitrag fürGesellschaft, Umwelt und natürlich für unsere Mitglieder, Kundinnenund Kunden. Damit wir bleiben weiter Vorreiter für werteorientiertesBanking."Mit innovativen Finanzierungen weitet die GLS Bank ihr Engagementzudem weiter aus. Dazu gehört etwa giro-e, mit dem an E-Ladesäuleneinfach mit Bankkarten bezahlt werden kann. Oder die Finanzierung vonbezahlbarem Wohnraum als Gegenpol zur heftigen Mietpreisentwicklung.Auf der Jahresversammlung zeigt etwa das Mietshäuser Syndikat, wie esfaire Mieten ermöglicht. Die GLS Bank ist der zentrale Partner fürdie Finanzierung.Größtes Crowdinvesting heute gestartetIm ersten Halbjahr hat die GLS Bank ihr Kreditgeschäft weiterausgebaut, auf 3,15 Milliarden Euro. Die Einlagen der 220.000Kunden*innen erreichen 4,28 Mrd. Euro. Das Volumen aus Bank-,Beteiligungs- und dem gemeinnützigen Stiftungsgeschäft liegt erstmalsüber sieben Milliarden Euro. Das liegt auch daran, dass die neuenAngebote der GLS Bank sich dynamisch entwickeln. So sammelt zumBeispiel die GLS Crowd für ihr bisher größtes Crowdinvesting-Projekt1,7 Mio. Euro ein. Das Investment für die Bio-Pizza "Lizza" ist heutegestartet auf gls-crowd.de. Der Ende 2015 aufgelegte Mikrofinanzfondshat inzwischen bereits über 100 Mio. Euro von Anleger*innen erhalten,um Menschen weltweit Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen.Pressekontakt:Christof LützelPressesprecher / Prokuristpresse@gls.deTelefon +49 234 5797 5178Mobil +49 173 278 69 63Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell