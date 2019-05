GLS Bank schließt sich Aufruf zum globalen Streik für das Klima an

Bochum (ots) - Die sozial-ökologische GLS Bank, die sich seitJahren aktiv gegen den Klimawandel einsetzt, schließt sich dergestern veröffentlichten Forderung der Bewegung Fridays For Futurean. Diese ruft am 20. September 2019 zu einem globalen Klimastreikauf. "An diesem Freitag im September 2019 wird die Bank geschlossenund die Arbeit eingestellt", so Vorstandssprecher Thomas Jorberg.Am Dienstag dieser Woche hatte Jorberg bereits auf einerPressekonferenz der Initiative "Wirtschaft will mehr Klimaschutz"betont, wie wichtig es ist, dass sich auch die Wirtschaft engagiert.Die GLS Bank gehört zu den ersten Mitunterzeichnern einerStellungnahme von inzwischen über 1.200 Unternehmen. Sie alle wissenaus ihrem eigenen tagtäglichen unternehmerischen Handeln:Klimaschonendes Wirtschaften funktioniert heute schon.Die GLS Bank wird zudem den Aufruf an ihre inzwischen rund 230.000Mitglieder, Kundinnen und Kunden weitergeben. Auch die rund 25.000Firmenkunden werden angeschrieben. "Wir wollen mithelfen,insbesondere auch die Millionen von Menschen, die in den sozialen undökologischen Branchen beschäftigt sind, zu aktivieren. Gemeinsam mitden Kindern und Jugendlichen sollten wir uns jetzt alle für einenwirksamen Klimaschutz einsetzen", so Thomas Jorberg weiter.Unabhängig von den irreparablen Schäden an der Natur und Umwelt istder Banker sicher: "Je später wir handeln, desto teurer wird es füruns alle."Über die GLSBank Bei der GLS Bank ist Geld für die Menschen da. Sie finanziertnur sozial-ökologische Unternehmen und macht ihre Geschäfte umfassendtransparent. Dabei bietet die Bank alle Leistungen einer modernenBank: Girokonten, nachhaltige Fonds, Vorsorge und vieles mehr. AlsGenossenschaftsbank kann jeder Anteile zeichnen und mitbestimmen.Über ihre Partnerin GLS Treuhand ist der Bereich Stiften und Schenkenabgedeckt. Die GLS Bank hat ihren Sitz in Bochum und Standorte inBerlin, Hamburg, Frankfurt, Freiburg, München und Stuttgart.Pressekontakt:Christof LützelPressesprecher / Prokuristpresse@gls.deGLS BankChriststr. 944789 BochumTelefon +49 (0) 234 57 97 5178Mobil +49 (0) 173 2 78 69 63www.gls.de/presseOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell