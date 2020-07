GLS Bank für Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 nominiert

Bochum, 3.7.2020. (ots) - Die achte Nominierung der GLS Bank für den "Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen" zeigt, dass auch die Finanzwelt nachhaltig wirtschaften kann.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Er zeichnet Unternehmen verschiedener Größe für deren Impact auf die Transformation hin zu einer nachhaltigeren und sozialeren Gesellschaft aus. Die GLS Bank ist in der Kategorie "Transformationsfeld Klima" nominiert. Ausgewählt werden Unternehmen, die eine Vorreiterrolle übernehmen und als Vorbild dienen. Sie sollen durch Innovation und besonderes Engagement Wegweiser für die nachhaltige Wirtschaft sein.Bereits seit ihrer Gründung hat sich die GLS Bank einem ethischen, sozialen und umweltverträglichen Geschäftsmodell im Finanzdienstleistungssektor verpflichtet. Durch ihre Investitions- und Finanzierungsaktivitäten entfalten Banken eine enorme Hebelwirkung im Hinblick auf die Transformation der Wirtschaft. Dieser grundlegende Wandel hängt maßgeblich von den Kriterien ab, nach denen Kredite vergeben und Investitionen getätigt werden. Hier ist dringend eine stärkere Ausrichtung der gesamten Branche auf die Klimakrise erforderlich.Die GLS Bank arbeitet mit einer innovativen Wirkungsmessung, die die ökologischen Folgen ihrer 30.000 Unternehmenskund*innen sichtbar machen kann. Die Methode wurde mit dem Startup right. based on science und dem Wuppertal Institut entwickelt. Dabei lässt sich genau ermitteln, ob die Unternehmen im Portfolio der Bank mit ihrem Wirtschaften dazu beitragen, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten. Die GLS Bank bietet somit eine Methode, welche die Auswirkungen von unternehmerischen Tätigkeiten auf das Klima aufzeigt und vergleichbar macht. Dies schafft die Transparenz, die für eine echte Transformation unabdingbar ist.Pressekontakt:Julian MertensMail: presse@gls.deTelefon: +49 234 5797 5340Mobil: +49 173 3181890 http://www.gls.de/presseGLS BankChriststr. 944789 BochumWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/4642057OTS: GLS BankOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell