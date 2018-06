GLOSFER bringt selbstentwickelte Kryptowährung, Hycon, auf den Markt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - GLOSFER, einBlockchain-Unternehmen der ersten Generation in Südkorea, konnte dasHauptnetzwerk von Hycon-Blockchain erfolgreich einführen undmarkierte so den eigentlichen Start des Infinity-Projekts.Die Freigabe des Hauptnetzwerks lässt die Benutzer ein Cyberwalleteinrichten (https://wallet.hycon.io/) und mit dem Mining beginnen.HYCONs Code ist kürzlich wie geplant auf GitHub öffentlichfreigegeben worden. Der Code wurde gründlich von GLOSFERs hauseigenemTeam untersucht und implementiert sowie anschließend einer externenBegutachtung und Überprüfung durch die Sicherheitsexperten EntersoftAustralia unterzogen.Jane Hong, Marketingdirektorin bei HYCON, erklärte: "Dies ist eingroßartiger Moment für das Team, für alle, einschließlich derBlockchain-Ingenieure, des Teams für Marketing undGeschäftsentwicklung sowie der verschiedenen Bereiche desUnternehmens, die das Infinity-Projekt umfasst. Wir möchten unsaufrichtig für die Unterstützung aller bedanken.""Die Freigabe der HYCON-Blockchain kennzeichnet den Anfang derwirklich harten Arbeit. Wir freuen uns darauf, die Welt mit unserenzukünftigen Entwicklungsplänen zu beeindrucken", so GLOSFER CEOTaewon Kim.Informationen zu GLOSFER: GLOSFER ist ein führendesBlockchain-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen aus Südkorea.Fest verwurzelt als Blockchain-Unternehmen der ersten Stunde istGLOSFER bestrebt, seine Aktivitäten auf verschiedene Branchenauszudehnen, um durch den Einsatz innovativer Technologien undDienstleistungen seine Präsenz auf nationalen und internationalenMärkten zu stärken, unter anderem mit seiner PHP APIBlockchain-Plattform PACKUTH und seinen Online- undOffline-Kryptowährungs-Handelsplattformen. Das Unternehmen will mitseinem kommenden, auf HYCON aufbauenden Infinity-Projekt seinKryptowährungs-Ökosystem etablieren und unterstützen und gleichzeitigdurch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen einen Beitragzur Schaffung größerer gesellschaftlicher Transparenz und Fairnessleisten, die auf Blockchain-Technologie aufbauen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/700362/HYCON.jpgPressekontakt:Minseon HwangAssociate of Business MarketingGLOSFER+82-2-6478-7000glosfer@glosfer.comOriginal-Content von: Glosfer, übermittelt durch news aktuell