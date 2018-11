Lima/Köln (ots) -GLOBALG.A.P. und das World Banana Forum (WBF) haben heute (07.11.)auf dem GLOBALG.A.P. SUMMIT in Lima, Peru einen globalenHandlungsplan zur Rettung der Bananen gegen die Bedrohung desTropical Race 4 (TR4) vorgestellt. Die REWE Group unterzeichnete alserster Lebensmitteleinzelhändler und bekennt sich somit zum aktivenEngagement gegen den hochgefährlichen Erreger.Die Banane ist mit einem pro Kopf Konsum von 12 Kilogramm pro Jahreine der beliebtesten Obstsorten in Deutschland. Die Tropical Race 4Variante des Pilzes Fusarium oxysporum f. sp. cubense (TR4) giltaktuelle als größte Bedrohung für Produzenten und Arbeiter in derBananenindustrie weltweit - von Südostasien breitet sich der Erregerkontinuierlich in Richtung Westen aus und hat mittlerweile bereitseinzelne Regionen in Afrika erreicht. Der Pilz dringt über dieWurzeln in die Bananenpflanze ein und sorgt dafür, dass die Pflanzevertrocknet und keine Früchte mehr trägt. Gegen Fungizide undsonstige Kontrollmaßnahmen ist TR4 resistent und bleibt überJahrzehnte im Boden aktiv. Alternativen, wie TR4-resistenteBananensorten, stehen noch am Anfang der wissenschaftlichenEntwicklung und Bewertung. Die sozialen und ökonomischen Folgen vonTR4 können verheerend sein: Bananen sind weltweit eine wichtigeQuelle für Nahrung, Einkommen, Arbeit und Staatseinnahmen. WichtigsteAnbauländer sind Kolumbien, Ecuador und Costa Rica.Ziel des so genannten "Call to Action" ist es, das globaleBewusstsein für die Risiken des vernichtenden Bananen-Erregers TR4 zustärken und eine aktive Zusammenarbeit aller Stakeholder zurBekämpfung des Pilzes zu fordern. Durch Unterzeichnung des "TR4 Callto Action" soll das Engagement innerhalb der Branche publik gemachtwerden. Das Dokument fasst die wesentlichen Maßnahmen zusammen,welche für eine effektive Bekämpfung des Erregers maßgeblich sind."Ich begrüße die Führungsrolle der REWE Group in diesem weltweitenAktionsaufruf zur Rettung der Banane", sagt CEO GLOBALG.A.P. KristianMöller. "Diese privat-öffentliche Initiative braucht noch vieleweitere engagierte Entscheider, um ihre volle Wirkung zu entfalten.""Die neue Variante des Pilzes Fusarium oxysporum f. sp. cubense(TR4) stellt für die Bananenbeschaffung eine globale Bedrohung dar.Die REWE Group unterstützt die Umsetzung des TR4 Bio-Security Add-Onsvon GLOBALG.A.P. und fordert sowohl von ihren Lieferanten als auchder gesamten Branche, sich mit Nachdruck gegen eine Ausbreitung desErregers einzusetzen. Als aktives Mitglied im Lenkungsgremium desWorld Banana Forums und bei GLOBALG.A.P. leisten wir unseren Beitragdazu, dass die Zukunft des Bananenanbaus und die Lebensgrundlage derMenschen in den Erzeugerländern gesichert bleiben", erläutert EugenioGuidoccio, Geschäftsleitung Ware Ultrafrische, REWE Group.Weitere Information zum "TR4 Call to Action" finden Sie unter: https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/tr4-biosecurity/Über GLOBALG.A.P.:GLOBALG.A.P. ist eines der führenden globalenZertifizierungsprogramme mit der Aufgabe, Landwirte und Händlerzusammen zu bringen, um sichere Lebensmittel zu produzieren und zuvermarkten, knappe Ressourcen zu schützen und eine nachhaltigeZukunft zu sichern.www.globalgap.orgÜber das World Banana Forum:Das World Banana Forum (WBF) bringt Einzelhändler, Importeure,Hersteller, Exporteure, Verbraucherverbände, Regierungen,Forschungseinrichtungen, Gewerkschaften und Organisationen derZivilgesellschaft zusammen. Das World Banana Forum (WBF) ist einRaum, in dem die wichtigsten Interessengruppen der globalenBananenlieferkette zusammenarbeiten, um einen Konsens über bewährteVerfahren für eine nachhaltige Produktion und nachhaltigen Handel zuerzielen.www.fao.org/wbfÜber die REWE Group:Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländernpräsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, derDiscounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.com.www.rewe-group.comPressekontakt:GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbHClaudia MeifertPublic RelationsT: +49 (0) 221-57776-997E-Mail: meifert@globalgap.orgOriginal-Content von: GLOBALG.A.P. Foodplus GMBH, übermittelt durch news aktuell