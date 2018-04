GLOBALFOUNDRIES und Toppan Photomasks verlängern ihr Advanced Photomask Joint Venture in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Round Rock, Texas, und Santa Clara, Kalifornien, und Dresden,Deutschland (ots/PRNewswire) - GLOBALFOUNDRIES Inc. (GF) und ToppanPhotomasks, Inc. (TPI) gaben heute die mehrjährige Verlängerung ihresAdvanced Mask Technology Center (AMTC)-Joint Venture in Dresden,Deutschland bekannt. Das im Jahr 2002 eröffnete AMTC beliefert dieHalbleiterwerke von GF in Dresden, Malta und Singapur miterstklassigen Fertigungs- und Entwicklungsmasken und unterstützt mitDurchlaufzeiten der Weltklasse die ambitionierte Technologie-Roadmapdes Unternehmens. Außerdem bedient das AMTC von Dresden aus dieKunden von TPI weltweit.Das AMTC Joint Venture, das sich zu gleichen Teilen im Besitz vonTPI und GF befindet, wurde bereits im Jahr 2012 verlängert, um dieMaschinenleistung und -kapazität weiter auszubauen. Diese neueVertragsverlängerung dient der Fortsetzung derFertigungsmaskenproduktion sowie der Entwicklung neuerMaskentechnologie für noch kleinere Geometrien. GF ist sowohl TPIsJoint Venture-Partner als auch ein strategisch wichtiger Kunde. TPIist der bevorzugte Maskenhersteller von GF unter Nutzung des AMTCsowie des globalen Fertigungsnetzes von TPI und unterstützt dieBetriebe von GF weltweit.Das AMTC liefert eines der wichtigsten und komplexesten Elementein der Halbleiterfertigung und macht damit die aktuellstentechnischen Neuerungen für Verbraucher zugänglich.Seit seiner Gründung verzeichnet das AMTC stetiges Wachstum, inden letzten Jahren sogar mit Raten über 10 Prozent. Dankumfangreicher Investitionen konnte das AMTC mit den rapidentechnischen Entwicklungen und Herausforderungen in diesem dynamischenMarktsektor Schritt halten. Allein im Jahr 2017 wurden mehr als 100Millionen EUR (124 Millionen USD) investiert."Von der Datenverarbeitung über die Kommunikation und Kfz-Technikbis zur Medizintechnik erlaubt uns unsere zweispurige Roadmap dieHerstellung innovativer Technologien für unsere Kunden rund um dieWelt", sagt Geoff Akiki, World Wide Mask Operations Executive bei GF."Gleichgültig, ob der Kunde sich für die energieeffizientenFD-SOI-Halbleiter oder die besonders leistungsstarken FinFETsentscheidet, beide erfordern zur Herstellung lithografische Maskenauf dem neuesten Stand der Technik. AMTC ist ein ausgezeichneterPartner und Hersteller solcher Masken. Wir sind besonders erfreut,dass wir zur Entwicklung der allerneuesten Chip-Technologie dieErfahrung des AMTC voll ausschöpfen können.""Dieses Joint Venture besteht schon seit 15 Jahren und ist damiteines der längsten in der Maskenindustrie", sagt Mike Hadsell, CEOvon TPI. "Dies ist ein Zeugnis für die Synergie und das Engagementder Partner sowie die starke Leistung der Teammitglieder vom AMTC undvon Toppan Dresden. AMTC ist eindeutig führend in diesem Bereich undliefert hochwertige Masken an TPIs Kundenbasis in Europa undweltweit.""AMTC wurde mit dem Ziel gegründet, für seine Fotomasken-Kundendie erste Wahl zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet unserengagiertes Team an der kostengünstigen und zeitgerechten Fertigunghochwertiger Masken für mehrere Knoten. Im Laufe dieser Anstrengungenhaben die Partner ihre Beziehung weiter vertieft und gleichzeitigAMTC die Gelegenheit gegeben, als wertvolle Bezugsquelle für unsereanspruchsvolle weltweite Kundenbasis zu dienen", sagt Thomas Schmidt,Geschäftsführer von AMTC. "AMTC wurde ursprünglich gegründet, um dieMikroprozessorfertigung von AMD in Dresden für den65-nm-/90-nm-Knoten zu unterstützen. Wir sind inzwischen weit darüberhinaus und werden auch über den derzeitigen 14-nm-Knotenhinausgehen."Das AMTC wurde 2002 als Gemeinschaftsunternehmen von AMD, InfineonTechnologies und DuPont Photomasks (seit 2005 TPI) gegründet. Im Jahr2009 wurden GF und TPI gemeinsame Eigentümer. Insgesamt wurden seit2002 mehr als 600 Millionen USD in AMTC investiert. DieMaskenfertigungsstätte beschäftigt mehr als 250 Ingenieure und andereFachkräfte. Das Unternehmen baut derzeit sein Team weiter aus.Stellenangebote finden Sie unter AMTC Stellenangebote(https://www.amtc-dresden.com/Jobs::25&language=2).Informationen zu Toppan PhotomasksToppan Photomasks, Inc. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft derToppan Printing Co., Ltd., eines diversifizierten weltweitenUnternehmens mit einem Umsatz von 14 Milliarden USD im Jahr 2016.Toppan Photomasks gehört zur Toppan Fotomasken-Gruppe. Als einer derweltweit führenden Fotomaskenhersteller betreibt die Toppan Group dasfortschrittlichste und umfangreichste Fertigungsnetz in der Brancheund führt ein umfassendes Angebot an Fotomaskentechnik sowieForschungs- und Entwicklungskapazitäten, um die immeranspruchsvolleren und unterschiedlicheren Produkt- undServiceanforderungen der globalen Halbleiterindustrie zu erfüllen.Der Hauptsitz von Toppan Photomasks befindet sich in Round Rock,Texas. Weitere Informationen finden Sie unter www.photomask.com.Informationen zum Geschäftsbereich Fotomasken von Toppan PrintingToppan Printing ist der weltweit wichtigste Hersteller vonFotomasken. Das Unternehmen steht der globalen Halbleiterbranche mitmodernster Fotomaskentechnik zur Verfügung - vom ersten Beginn derHalbleiterfertigung bis zur kommerziellen Produktion. Toppan ist dereinzige globale Fotomaskenhersteller, der Kunden in Japan, den USA,Europa und Asien Produkte der höchsten Qualität zeitgerecht liefert.Weitere Informationen finden Sie unter www.toppan.co.jp.Informationen zu GLOBALFOUNDRIESGLOBALFOUNDRIES ist ein führenderFull-Service-Halbleiterhersteller, der eine einzigartige Kombinationaus Design-, Entwicklungs- und Fertigungsservices für einige derinnovativsten Technologieunternehmen der Welt anbietet. Mit seinenFertigungsanlagen, die über drei Kontinente der Welt verteilt sind,ermöglicht GF die Technologien und Systeme, die ganze Industrientransformieren und Kunden die Gelegenheit geben, ihre Märkte selbstzu formen. GF ist eine Tochtergesellschaft der Mubadala InvestmentCompany. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.globalfoundries.com.* Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmen-, Produkt- undDienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken derjeweiligen Unternehmen.* Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen sind zumZeitpunkt der Veröffentlichung auf dem neuesten Stand. Änderungenvorbehalten.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/632406/Toppan_Photomasks_Logo.jpgPressekontakt:Bud CaverlyToppan Photomasks, Inc.Telefon: 503-913-0694E-Mail: bud.caverly@photomask.comAngie KellenOpen Sky Communications (für TPI)Telefon: 408-829-0106E-Mail: akellen@openskypr.comErica McGillGLOBALFOUNDRIESTelefon: 518-795-5240E-Mail: erica.mcgill@globalfoundries.comOriginal-Content von: Toppan Photomasks, Inc.; GLOBALFOUNDRIES Inc., übermittelt durch news aktuell