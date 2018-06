GLKB erwirbt Hypothekarforderungen von einer Versicherung

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Glarus (awp) - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Hypothekarforderungen geschlossen. Diese ermöglicht es der Bank, in den nächsten Jahren stufenweise Hypothekarforderungen einer (nicht genannten) Versicherungsgesellschaft zu erwerben.

Die Parteien streben in dieser "langfristig ausgelegten Zusammenarbeit" eine Übertragung in der Zielgrösse von 100 bis 150 Millionen Franken pro Jahr an, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten