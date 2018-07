GLI Finance: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Für die Aktie GLI Finance stehen per 24.07.2018 8,75 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. GLI Finance zählt zum Segment "Spezialisierte Finanzen".Nach einem bewährten Schema haben wir GLI Finance auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die GLI Finance 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu GLI Finance vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 8,75 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 88,57 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 16,5 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

