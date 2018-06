GKV-VEG: AOK kritisiert Rückabwicklung der obligatorischen Anschlussversicherung

Berlin (ots) - Der AOK-Bundesverband bekräftigt seine Kritik ander geplanten Rückabwicklung der obligatorischenAnschlussversicherung. Anlässlich des Kabinettsbeschlusses zumVersichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) stellt derVorstandsvorsitzende Martin Litsch klar: "Es muss Schluss sein damit,die Absicherung von hilfsbedürftigen Personen zu diskreditieren."Seit Einführung der sogenannten obligatorischenAnschlussversicherung (oAV) im Jahr 2013 haben die AOKs den Willendes Gesetzgebers umgesetzt und insbesondere auch hilfsbedürftigePersonen versichert. Ziel dieser Regelung war es, denVersicherungsschutz lückenlos für alle Bundesbürger zu gewährleisten.Jetzt sollen solche Versichertenverhältnisse rückwirkend wiederaufgelöst werden, wenn sich die Versicherten nicht bei denKrankenkassen gemeldet haben. Dazu waren sie gesetzlich aber auchnicht verpflichtet.Litsch: "Es kann nicht sein, dass hilfsbedürftige Menschen als,Zombies' und ,Karteileichen' diffamiert werden. Die Politik solltedie sozialpolitische Verantwortung der AOKs anerkennen und besserhinterfragen, warum bei den anderen Kassenarten auffällig wenigedieser vorrangigen obligatorischen Anschlussversicherungen eröffnetworden sind. Es sollte geprüft werden, ob hier systematisch gegenbestehendes Recht verstoßen wurde, indem man diese Versichertenfalsch gekennzeichnet hat."Zudem sei eine Verquickung mit dem Thema Saisonarbeiterunzulässig, betont Litsch: "In der AOK-Gemeinschaft wurden fürSaisonarbeiter keine obligatorischen Anschlussversicherungeneröffnet. Dies stellt die AOK schon seit Jahren über interneRegelungen sicher. Falls es hier zu Abweichungen gekommen ist, mussdies natürlich rückwirkend bereinigt werden."Es sei zu begrüßen, dass für die Zukunft unpraktikable Regelungenzur Eröffnung von Anschlussversicherungen korrigiert werden sollen.Damit werde Klarheit geschaffen. Kritisch sei dagegen die geplanteRückabwicklung von verwaltungstechnisch abgeschlossenen Fällen, dieviele Jahre in die Vergangenheit reichen. "Dies verstößt gegen dasgesetzliche Rückwirkungsverbot. Krankenkassen müssen auf geltendeRegelungen vertrauen können, denn sonst entsteht Rechtsunsicherheit",so Litsch. Man könne nur an den parlamentarischen Gesetzgeberappellieren, diese Regelung noch einmal zu überdenken.Dagegen sieht es der AOK-Bundesverband positiv, dass die geplanteAbschmelzung der Rücklagen um ein Jahr verschoben wird. "Das ändertaber nichts an unserer grundsätzlichen Ablehnung diesesZwangsmechanismus", betont Litsch.Zwar sei die Absichtserklärung zu begrüßen, vorher eine Reform desmorbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) aufBasis der dann vorliegenden gutachterlichen Expertise durchzuführen."Allerdings geht es an der Sache vorbei, die Morbi-RSA-Reform mit demRücklagenabbau zu vermischen. Das eine hat mit dem anderen nichts zutun."Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell