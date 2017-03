GKV-Umfrage bestätigt: Schwerhörige Menschen in Deutschland sind mit der Dienstleistung der Hörakustiker sehr zufrieden

Mainz (ots) - "Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Hörakustiker?"wollte die IKK BB (Innungskrankenkasse Brandenburg und Berlin) vonihren Versicherten wissen. Im Zeitraum September/Oktober 2016 hattedie IKK BB gemeinsam mit der Bundesinnung der Hörakustiker (biha)eine unabhängige und herstellerneutrale Umfrage bei ihrenVersicherten zum aktuellen Stand der Hörsystemversorgungdurchgeführt. Die Region Berlin-Brandenburg ist für einerepräsentative Umfrage gut geeignet, da sie Versicherte in sowohlländlichen und strukturschwachen Gebieten in Deutschland genausoumfasst wie Versicherte in urbanen Lebenssituationen. Somit konntendie Versorgungsreferenzen von Betroffenen abgefragt werden, diestarken Umgebungsgeräusche ausgesetzt sind wie auch von Betroffenen,die in einer eher ruhigen Umgebung leben.Die IKK BB befragte landesweit 389 Mitglieder, die in denvergangenen zwei Jahren mit einem Hörsystem versorgt worden waren.199 (51,2 Prozent) beantworteten den detaillierten Fragebogen, sodassdie Umfrage als außerordentlich repräsentativ zu werten ist. Über dieHälfte der Teilnehmer (57 Prozent) sind 70 Jahre und älter.Insgesamt gaben die GKV-Versicherten an, dass sie sehr zufriedenmit der Dienstleistungsqualität der Hörakustiker sind. Auf einerBewertungsskala von null bis zehn gaben die IKK-Versicherten denHörakustikern eine Spitzennote von acht Punkten, das entspricht beieiner Notenskala von eins bis sechs einem sehr gut (-). "Das ist fürein Hilfsmittel, das nicht unbedingt zu den beliebtesten inDeutschland gehört, ein absoluter Spitzenwert, der die hoheAusbildungsqualität des Hörakustiker-Handwerks widerspiegelt", soMarianne Frickel, Präsidentin der biha.Sehr zufrieden waren die Teilnehmer auch mit der Beratung derHörakustiker, die sie auf einer Skala von null bis zehn mit 8,4Punkten bewerteten. Die Geduld der Hörakustiker und die Möglichkeit,mehrere Hörsysteme zu testen, wurden besonders positiv hervorgehoben.Zudem bestätigte diese unabhängige Umfrage, dass nahezu allenVersicherten ein eigenanteilsfreies Versorgungsangebot unterbreitetwurde. Lediglich ein knappes Fünftel der Versicherten gab an, keinaufzahlungsfreies Hörsystem angeboten bekommen zu haben - sei es,dass diese kein solches Angebot gewünscht haben, sich nicht an einaufzahlungsfreies Angebot erinnern oder tatsächlich keinesunterbreitet bekommen haben.Gut ein Fünftel der Versicherten entschieden sich für einHörsystem, das bis zu 250 Euro pro Ohr zusätzlich kostet. DieserPreis gilt für den gesamten Versorgungszeitraum von sechs Jahren. ProJahr fallen damit maximal 42 Euro an, welche der Versicherte privatfür sein Hörsystem entrichtet. Die Gründe der Versicherten:Hörsysteme mit Aufzahlung bieten deutlich mehr an Komfort,Bequemlichkeit und Ästhetik. Der Ausgleich der Hörminderung wirdjedoch in gleichem Maße durch die modernen aufzahlungsfreienHörsysteme gewährleistet. Jeder Dritte (34,2 Prozent) wählte jedochdie aufzahlungsfreie Versorgung. Fast 70 Prozent aller befragtenVersicherten profitieren also nahezu aufzahlungsfrei von ihrenHörsystemen.Ein Viertel der Teilnehmer der Studie (25,1 Prozent) hatte sichfür eine teurere Versorgung mit mehr technischem Komfort entschieden.Wichtig waren hier Hightech, Größe, Funktechnologie und sonstigeFeatures wie eine Freisprech- oder Erinnerungsfunktion.Zu der Versorgungsqualität gaben die befragten Versicherten an,dass sie sich aufgrund der Beratung im familiären Umfeld bzw. durchdie qualifizierte Beratung des Hörakustikers für eineHörsystemversorgung entschieden hatten. Die Wahl des Hörakustikersist eine Frage des Vertrauens: Jeder dritte Versicherte (34,2Prozent) ist dem Rat der Familie oder von Bekannten gefolgt.Insgesamt ist festzustellen, dass nahezu alle GKV-Versicherten eineindeutiges Angebot zur eigenanteilsfreien Versorgung erhalten, diesich im Bereich der Spitzenqualität bewegt. Darüber hinausentscheidet sich ein Teil der Versicherten für eine Versorgung, diesich aus ihrer Sicht bequemer und komfortabler in den Alltagintegrieren lässt. Dazu gehören z. B. Fernbedienungen undBluetooth-Anbindungen an mobile Kommunikationsmittel wie Smartphones.Sowohl mit der aufzahlungsfreien Versorgung als auch mitVersorgungen, welche aufzahlungspflichtige Extras beinhalten, sinddie Versicherten im Ergebnis höchstzufrieden.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch, schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der H?rakustiker Kd?R, übermittelt durch news aktuell