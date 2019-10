GKV-FKG darf innovative Patientenversorgung nicht gefährden

Berlin (ots) - Der AOK-Bundesverband spricht sich gegen das Verbotvon differenzierten Diagnosen im Rahmen von innovativen Haus- undFacharztverträgen aus. Das heute vom Bundeskabinett beschlosseneGKV-Faire-Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG) sieht vor,diagnosebasierte Versorgungsverträge zwischen Ärzten und Kassen zuuntersagen."Dieses Verbot verkennt den unverzichtbaren Wert vondifferenzierten Diagnosen für eine gute ärztliche Behandlung und einesachgerechte Kooperation zwischen Haus- und Fachärzten inDeutschland", sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende desAOK-Bundesverbandes, Jens Martin Hoyer. "Andere Länder beneiden unsum die hervorragenden Haus- und Facharztprogramme, die wir gemeinsammit den Ärzten realisiert haben. Diese dürfen jetzt von der Politiknicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden."Grundsätzlich sei man sich mit den Ärzten einig, dass ein Verbotkontraproduktiv ist. Damit schieße die Bundesregierung unbeabsichtigtüber das gemeinsame Ziel hinaus, die Manipulationsresistenz desRisikostrukturausgleichs (RSA) zu stärken, betont Hoyer."Intelligente Versorgungsverträge entfalten ihre positive Wirkung fürdie betroffenen Patienten dadurch, dass sie konkret Bezug nehmen aufspezielle Patientengruppen, die durch spezifische Diagnosen definiertsind. Wie können wir beispielsweise Versorgungsangebote zurIdentifizierung von Kindern und Jugendlichen mit dem Verdacht aufei-ne Essstörung vereinbaren, wenn die Diagnosen 'Bulimie' oder'Anorexie' als Aufgreifkriterium unzulässig sind?"Viele der im GKV-FKG ebenfalls vorgesehenen Änderungen am RSAsowie am Haftungssystem und Wettbewerbs- und Organisationsrecht dergesetzlichen Krankenversicherung sieht die AOK ebenfalls kritisch."Hier werden wir im Verlauf des parlamentarischen Verfahrensnachhaken", so Hoyer.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell