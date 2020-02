GKV-FKG: Kernproblem der Lieferengpässe angehen

Berlin (ots) - Das geplante Gesetz ändert nichts am Kernproblem derLieferengpässe: "Solange der Gesetzgeber nicht die verminderte Anbietervielfaltdurch Rabattverträge als eine Ursache für die Lieferengpass-Problematik angeht,wird sich die Versorgungssituation nicht wesentlich verbessern", konstatiertBPI-Hauptgeschäftsführer Dr. Kai Joachimsen."Es fehlt eine gesetzliche Regelung für die Mehrfachvergabe bei Rabattverträgenund verpflichtende Zuschläge an mindestens drei Anbieter. Reineordnungspolitische Regelungen und noch mehr Regulierung führen nicht zu einerbesseren Versorgung. Der Kern des Problems wird leider komplett außer Achtgelassen. Es wird an Symptomen herumgedoktert, anstatt die KrankheitLieferengpässe zu behandeln. Verantwortlich für Lieferengpässe sind zum Teilpolitisch hausgemachte Rahmenbedingungen, bei denen immer weniger Anbieter aufnoch weniger Wirkstoffhersteller zurückgreifen müssen, weil die großen Kassendurch ihre Marktmacht den Preis beeinflussen.Fakt ist: Rabattverträge sind mitverantwortlich für Lieferengpässe vonArzneimitteln. Sie führen zu einer Marktverengung. Wenn es immer wenigerAnbieter gibt, können diese im Fall von Lieferengpässen die fehlendenKapazitäten nicht ausgleichen. Das hat der BPI bereits im März vergangenenJahres mit einem Gutachten (http://ots.de/P24JnQ) belegt. Dass mit den finalenÄnderungsanträgen zum Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG) dieser Umstandweder klar benannt, noch mit sinnvollen Vorschlägen konstruktiv angegangenwurde, ist eine vertane Chance. Die Bundesregierung vernachlässigt damit dieGrundversorgung mit Arzneimitteln", so Dr. Kai Joachimsen. "Die Zeit läuft unsdavon, und das Problem der Lieferengpässe wird in den nächsten Jahren weiter anBrisanz gewinnen. Wir hatten bereits im Dezember 2019 fünf effektive Maßnahmengegen Arzneimittellieferengpässe (http://ots.de/0mL2Sd) vorgeschlagen.""Gut ist, dass unter bestimmten Bedingungen für Reserveantibiotika automatischein Zusatznutzen gelten soll. Die Wirkstoffe sollen im Bewertungsverfahrengesondert behandelt werden. Dieser Anreiz im Bereich Antibiotika ist ein erster,wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus müssen Besonderheitenin der Nutzenbewertung aber auch für andere versorgungsrelevanteArzneimittelgruppen gelten, insbesondere für Arzneimittel mit einer Genehmigungfür die pädiatrische Verwendung (PUMA)", betont Dr. Kai Joachimsen.Kontakt:Andreas Aumann (Pressesprecher), Tel. 030 27909-123,aaumann@bpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21085/4519376OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen IndustrieOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell