GKV-FKG: AOK begrüßt Wegfall der geplanten Zwangsöffnung

Berlin (ots) - Die Kabinettsfassung desFaire-Kassenwettbewerb-Gesetzes (GKV-FKG; ehemalsFaire-Kassenwahl-Gesetz) enthält im Vergleich zum Referentenentwurfeine wesentliche Änderung. Der Passus, wonach regional begrenzteKrankenkassen zwangsweise bundesweit geöffnet werden, ist ersatzlosweggefallen."Dieser Schritt wird von der AOK-Gemeinschaft ausdrücklichbegrüßt. Schon heute haben Versicherte in jeder Region die Wahlzwischen durchschnittlich 40 Krankenkassen. Gleichzeitig wäre miteiner Zwangsöffnung regionaler Kassen ein einseitiger Preiswettbewerbzu Lasten von regionalen Versorgungsinteressen losgetreten worden,gegen den Widerstand der Bundesländer und ganz sicher nicht zumNutzen der Versicherten", so der Stellvertretende Vorsitzende desAOK-Bundesverbandes, Jens Martin Hoyer.Sinnvoll sei auch der nun erkennbare Ansatz, ein einheitlichesAufsichtshandeln nicht durch Zentralisierung vonAlleinzuständigkeiten des Bundesversicherungsamtes herbeizuführen,sondern stattdessen auf Regeln zur strukturierten und kooperativenZusammenarbeit der Aufsichten zu setzen.Bei den geplanten Anpassungen am Finanzausgleich der Kassen siehtdie AOK-Gemeinschaft weiterhin Licht und Schatten. Hoyer: "Mit demVollmodell ist zwar der zentrale Baustein für eine systematischeWeiterentwicklung des Morbi-RSA gesetzt. Aber mit derRegionalkomponente sowie der sogenannten Manipulationsbremse sindnach wie vor zwei Elemente vorgesehen, die echte Rückschritte füreine gute und sichere Patientenversorgung zur Folge hätten. Abgesehendavon, dass die Regionalkomponente einem Ist-Kosten-Ausgleichgleichkommt, schwächt sie den ländlichen Raum und zementiert dieÜberversorgung in Ballungsräumen. So wird aus der Regionalkomponenteein Metropolzuschlag. Und die sogenannte 'Manipulationsbremse' istein Etikettenschwindel." Unter dieser Überschrift werde dieMorbiditätsorientierung im RSA zurückgefahren, die Folge sei eineUmverteilung von Geldern in Richtung von jungen und gesundenVersicherten.Kritisch sah die AOK bisher auch das bisher apodiktische Verbotvon Diagnosen in Versorgungsverträgen. "Die nun absehbarenAnpassungen lassen noch viele Fragen offen. Grundsätzlich sind wiruns mit den Ärzten einig, dass ein Verbot kontraproduktiv ist. Dennauch hier wird mit der eigentlich guten Absicht, dieManipulationsresistenz des Morbi-RSA zu stärken, übers Zielhinausgeschossen. Intelligente Versorgungsverträge entfalten ihreSteuerungswirkung dadurch, dass sie konkret Bezug nehmen aufspezielle Patientengruppen und ihre individuellen Diagnosen. Wiesollen Ärzte und Krankenkassen zum Beispiel für Diabetiker spezielleVersorgungsverträge zur Amputationsvermeidung entwickeln, wenn imVertrag die Diabetes-Diagnose keine Rolle spielen darf?"Auf Unverständnis stößt auch die beabsichtigte Neuregelung, wonaches einen Rechnungsaufschlag für im Jahr 2020 im Krankenhausaufgenommene voll- und teilstationäre Patientinnen oder Patienten inHöhe von 0,3 Prozent des Rechnungsbeitrags gibt. "Hier sollen zumwiederholten Male per Gießkanne Finanzmittel in dreistelligerMillionenhöhe an alle Krankenhäuser ausgeschüttet werden, ohne dasses dafür eine fachliche Begründung gibt", kritisiert Hoyer.Ob dieses Gesetz den Kassenwettbewerb am Ende fairer machen werde,bleibe offen. "Jedenfalls müssen im parlamentarischen Verfahren jetztnoch etliche Fragen, etwa zum Wegfall der Haftungskaskaden oder zuden angepassten Wettbewerbsregeln, geklärt werden", so Hoyer.