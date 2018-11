GKN Powder Metallurgy und PostNord AB schließen Bündnis zur Revolutionierung von Logistikprozessen im 3D-Druck-Bereich

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Ziel der Partnerschaft ist eine Verkürzung derMarkteinführungszeit um bis zu 48 StundenGKN Powder Metallurgy (https://www.gknpm.com/), ein führenderEntwicklungspartner für Innovationen im Bereich derFertigungsindustrie, hat heute ein Bündnis mit PostNord AB, demführenden Anbieter für Kommunikations- und Logistiklösungen nach, ausund innerhalb Skandinaviens angekündigt. Die Partnerschaft ermöglichtes globalen Herstellern, die Ersatzteilversorgung mit Hilfe einerrationalisierten Lieferkettenlogistik zu optimieren, damit Bauteileeinfach und schnell an ihren Bestimmungsort im skandinavischen Raumgelangen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/782389/GKN_Logo.jpg )"Wir verbünden uns mit PostNord AB, weil wir eine Chance sehen,die Versorgungskette in der Fertigungsindustrie zu verbessern,insbesondere im skandinavischen Raum", sagt Peter Oberparleiter, CEOvon GKN Powder Metallurgy. "Diese Partnerschaft schafft einenriesigen Vorteil für unsere Kunden, indem die Umschlagszeit um fastzwei Werktage verkürzt wird, was für die Kunden von PostNord enormwichtig ist. Unsere Technologie für den Metall-3D-Druck durchbrichtdie Grenzen der klassischen Fertigungsindustrie, indemFertigungsdurchlaufzeiten drastisch reduziert werden und gleichzeitigdie Fertigung komplexerer Produkte ermöglicht wird. DieZusammenarbeit mit PostNord AB schließt die auf dem Markt bestehendeLogistik-Lücke und stellt sicher, dass gedruckte Teile schnell undpünktlich an die Hersteller geliefert werden. Dies ist der ersteSchritt vor der Einführung additiver Fertigungsverfahren, die an dasDrucknetzwerk der GKN Powder Metallurgy gekoppelt sind.""Metall-3D-Druck bringt spürbare Vorteile für Hersteller, diediese Technologie aufgreifen, was sich positiv auf das Geschäftauswirkt", sagt Ylva Ekborn, CEO der PostNord Strålfors Group. "DiesePartnerschaft ist erst der Anfang des Möglichen, denn Herstellerwerden neue Wege suchen, um technologische Fortschritte und neueLogistikstrategien gewinnbringend zu nutzen und so einenWettbewerbsvorteil zu gewinnen. Außerdem beweist es, dass PostNordals Anbieter von 3D-Produkten aus einer Vielzahl von Materialien, vonPlastik bis Metall, im skandinavischen Raum dienen kann."Wenn Sie mehr über GKN Powder Metallurgy erfahren möchten,besuchen Sie uns bei der Formnext in Halle 3.1/Stand E30 oder unterhttp://www.gknpm.com/Formnext. Weitere Informationen zurPartnerschaft werden in Kürze bekanntgegeben.Informationen zu GKN Powder MetallurgyGKN Powder Metallurgy ist Ihr führender Hersteller fürleistungsstarke und hochpräzise Bauteile aus Metallpulver. Wir sindExperten auf dem Gebiet der Pulvermetallurgie und setzen unsereErfahrung ein, um zukunftsweisende Ideen in Ergebnisse umzuwandeln.Das Unternehmen besteht aus GKN Hoeganaes, GKN Sinter Metals und GKNAdditive und produziert Pulverwerkstoffe, allgemeineSintermetallbauteile und 3D-Drucke. Wir vereinen dreihochspezialisierte Unternehmen unter einer Marke. Insgesamtbeschäftigen wir 7.400 Problemlöser an mehr als 34 Standorten undsichern damit unser globales Engineering-Netzwerk auf höchstemNiveau.Internationaler PressekontaktSusanne TrautmannSusanne.trautmann@gkn.com+49(0)1516-4044-890Informationen zu PostNord und PostNord StrålforsWir liefern! PostNord ist der führende Anbieter vonKommunikations- und Logistiklösungen nach, aus und innerhalbSkandinaviens. Wir stellen die Postversorgung von Haushalten undUnternehmen in Schweden und Dänemark sicher. Mit unserem Know-how undunserem starken Vertriebsnetz entwickeln wir zukunftsfähige Lösungenfür Kommunikation, E-Commerce, Vertrieb und Logistik in Skandinavien.Im Jahr 2017 beschäftigte der Konzern rund 31.000 Mitarbeiter underzielte einen Umsatz von knapp über 37 Mrd. SEK. DieMuttergesellschaft, PostNord AB, ist eine schwedischeAktiengesellschaft mit Sitz in Solna, Schweden. Besuchen Sie unsunter http://www.postnord.comPostNord Strålfors entwickelt und liefert Kommunikationslösungen,die Unternehmen mit einer hohen Anzahl von Kunden und Lieferantenneue Möglichkeiten bieten, stärkere und persönlichereKundenbeziehungen aufzubauen. Mit unserer digitalen Plattform bietenwir nahtlose Kommunikation, unabhängig davon, welchen Kanal derEmpfänger benötigt. PostNord Strålfors gehört zur PostNord-Gruppe,dem führenden Anbieter für Kommunikations- undLogistikdienstleistungen in Skandinavien. PostNord Strålfors ist inSchweden, Norwegen, Dänemark und Finnland tätig; hier erzielen wirmit unseren 750 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,1 Milliarden SEK(2017).Pressekontakt:Rebecka Mathersmedia@stralfors.com+8-508-830-00Original-Content von: GKN Powder Metallurgy, übermittelt durch news aktuell