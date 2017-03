GISAD fordert das Grundrecht für jeden auf Anonymität im Internet / Parteien müssen sich vor den Bundestagswahlen auf eine Strategie für die digitale Anonymität einigen! (FOTO)

Krefeld (ots) -"Unternehmen werden unsere Gesellschaft digital extrem verändern. DieGesellschaft muss darauf reagieren, indem sie demokratischeGrundrechte in der digitalen Transformation verankert", fordert OlafBerberich, Initiator des Global Institute for Structure relevance,Anonymisation and Decentralisation (GISAD).Sieht man sich das Wahlkampfprogramm der verschiedenen Parteien an,dann könnte man meinen, die digitale Transformation findet nichtstatt. Nur die Stammwähler nicht verschrecken! Ein wenig Feinjustage,um den Wählerkreis zu vergrößern.Alle Parteien sollten verstanden haben, dass der explosionsartigeZustimmungszuwachs der SPD nach Nominierung des bisher eherunbekannten Deutschlandpolitikers Martin Schulz in erster Linie demFrust breiter Bevölkerungskreise geschuldet ist. Schulz ist neu, alsowird Schulz etwas verändern. Das ist die einfache Idee, die dahintersteckt.Wenn die Politik die digitale Transformation in ihren Programmennicht berücksichtigt, wird die Gesellschaft weiter von einer nunTrump gesteuerten Firmenpolitik einiger globaler Player abhängen. Daslässt nichts Gutes erwarten.Wir in Deutschland haben unsere eigene Identität. Freiheitsrechte wieunsere Privatsphäre sind uns wichtig. Wenn Parteien ihr Wahlprogrammnicht an die digitalen Herausforderungen anpassen, erhalten sieungesunde Abhängigkeiten von den USA und verschrecken ihre Wähler.Denn die sind mit der digitalen Transformation zunehmendkonfrontiert.Anonymität im Internet ist kein Wunschkonzert, sondern die Basis fürden Erhalt demokratischer Freiheitsrechte. Es muss die staatlicheAufgabe werden, hierzu eine für alle verbindliche und für allekostenlose Zugangsinfrastruktur zu schaffen. Anonymität in digitalenSystemen ist nur zu erreichen, wenn personalisierbare Daten dezentralgespeichert werden.Berberich hat in seinen Trusted WEB 4.0 Büchern vorgestellt, wie imEinzelfall nach richterlicher Verfügung die Anonymität aufgehobenwerden kann. Terrorismus und andere Straftaten können ohneDiskussionen über das Thema Datenschutz effektiv bekämpft werden.Das in den Büchern vorgestellte "persönliche digitale System" (PDS)ist auf einem kleinen USB-Stecker für Smartphones untergebracht. Dieumständliche Eingabe von Passwörtern fällt genauso weg, wiekomplizierte Bezahlvorgänge.Noch offene technische Fragen können kurzzeitig gelöst werden.Ebenfalls berücksichtigt ist die Finanzierung. Diese istsichergestellt, wenn das PDS in bereits geplanteInfrastrukturprojekte integriert wird.Trotzdem ist Berberich skeptisch: "Die Amerikaner haben uns ihreschnelle Reaktionszeit voraus. Es müsste ein grundsätzlicherparteiübergreifender Konsens zur Einführung eines solchen Systemsschnell herbeigeführt werden. Das wäre nur möglich, wenn die dieMehrheit der Wähler vertretenden Parteien sich vor der Bundestagswahlauf ein solches Konzept einigen könnten. Ansonsten sehe ich keineMöglichkeit mehr, unsere Freiheitsrechte zu erhalten."Sie finden- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu .- Informationen zu Konzepte für die digitale Gesellschaft unterhttp://www.springer.com/de/book/9783662491898 .- Informationen zum Bauplan für die digitale Gesellschaft unterhttp://gisad.eu/der-bauplan/ .- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de .- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2 .Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_Berberich .Pressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell